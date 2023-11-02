في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي عدم الانتظام في جدار الوريد (وخاصة في مناطق التدفق البطيء، مثل المنطقة المحيطة بالصمام الوريدي) إلى تشكل جلطة دموية أو خثرة.وبمجرد تشكلها، يمكن أن تؤدي تراكمات إضافية من الفيبرين وخلايا الدم الحمراء إلى زيادة حجم الخثرة داخل الوريد.بالإضافة إلى التسبب في التهاب الوريد وعرقلة جريان الدم، هناك خطر كبير من أن تنفصل الخثرة الوريدية كليًا أو جزئيًا وتنتقل عبر المجرى الدموي.يمكن لهذه الجلطات المتحركة، أو الصُمّات، أن تنحشر في نهاية المطاف في الأوعية الدموية في الرئتين.قد تُؤثِّرُ الجلطة المنحشرة، والتي تُسمَّى الصُمّة الرئوية، في جريان الدَّم إلى الرئتين، وتُؤدِّي إلى ضيق التنفس، والدوخة، والسعال، وألم الصدر، وحتى فقدان الوعي أو الوفاة.