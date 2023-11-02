يتكون الجهاز القلبي الوعائي من القلب، والأوعية الدموية، والدم.يتكوَّن الدَّم من عدَّة مكوِّنات، بما في ذلك: خلايا الدَّم الحمراء، التي تحمل الأكسجين؛ وخلايا الدم البيضاء أو الكريَّات البيض، التي تكافح العدوى؛ والصفيحات الدموية، التي تساعد على تشكيل جلطات الدم.

كما ينتشر الكولسترول والمواد الدهنية الأخرى في الدم أيضًا.يمكن للكوليسترول المترسب، أو اللويحة، أن يتراكم مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تصلُّب وتضيُّق جدران الشرايين الملساء.عندما يتضرَّر أحد الأوعية الدموية بسبب تراكم اللويحة، تقوم الصُّفَيحاتُ بإصلاحها من خلال عملية ثلاثية المراحل تُسمَّى التخثر.

في المرحلة الأولى، ترتبط الصُّفَيحات الدَّمويَّة بجدار الوعاء المصاب.في المرحلة الثانية، تقوم الصُّفَيحات الدَّمويَّة بإطلاق مواد كيميائيَّة مثل أدينوزين منزوع الفوسفات (ADP).يرتبط ADP بمستقبلات على الصُّفَيحات الدَّمويَّة، ممَّا يغيِّر المستقبلات الأخرى لجذب جزيء الفيبرينوجين.تُشكل جزيئات الفيبرينوجين مادة الفبرين التي تُشكِّل روابط بين الصُّفَيحات الدَّمويَّة.تقوم هذه البنية بحبس خلايا الدم الحمراء والصُّفَيحات الدَّمويَّة الأخرى لتصبح خثرة (جلطة).

يحدث التخثر بشكلٍ طبيعي في عملية الإصلاح.ولكن، في بعض الأحيان تزداد أعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة المسؤولة عن الإصلاح بشكل كبير جدًا.يمكن لذلك أن يسبب تشكل جلطات غير ضرورية.تزيد الجلطات من صعوبة جريان الدَّم وقد تؤدي إلى تموت الخلايا.

تنطوي بعض عوامل خطر تشكُّل الجلطة على: دَاء الشِّريَان التاجي، والسمنة، والتدخين، والعوامل الجينية، والتعافي الجراحي.

يمكن للأدوية المُضادَّة للصفيحات أن تمنع تشكل جلطات غير ضرورية.حيث تؤثر هذه الأدوية في مواضع مختلفة من عملية التخثر.عندما يؤخذ أحد هذه الأدوية عن طريق الفم، فإنه يرتبط بمستقبلات ADP، مما يمنع المستقبلات الأخرى من التغير.ونتيجة لذلك، لا يربط الفيبرينوجين بالصُّفَيحات الدَّمويَّة ولا تتشكَّل جلطة، ممَّا يسمح بتدفق الدَّم عبر الأوعية.لا تمنع الأدوية المُضادَّة للصفيحات تراكم اللويحة المُسببة لتصلب الشرايين.