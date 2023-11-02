في أثناء الرؤية الطبيعية، يمر الضوء عبر القرنية على السطح الخارجي للعين، ثم من خلال الحدقة والعدسة، ويتركز على شبكية العين.شبكيَّة العين retina هي بطانة رقيقة وحسَّاسة للضوء تتوضع في الجزء الخلفي من العين.

يمكن أن يحدث عند الشخص المصاب بداء السكَّري ضرر في الأوعية الدموية التي تُغذِّي الشبكية.عندما تتضرر الأوعية الدموية في شبكية العين، فقد تُصبح مُسرِّبة، أو تتورم، أو تتفرع عنها فروع وامتدادات تشبه الفرشاة.يمكن لهذا الضرر أن يُفضي غلى الإصابة باعتلال الشبكية السكري.

قد يعاني المصابون باعتلال الشبكية السكري من تضاعف الرؤية، أو المساحات الفارغة، أو التوهج عند التعرض لضوء ساطع.ومع تطوُّر المرض، قد تحدث رؤية ضبابيَّة، وبُقع عمياء، وأجسام طافية.الأجسام الطافية (بقع صغيرة تطفو على امتداد الحقل البصري)