الغدة الدرقية هي واحدة من عدة غدد تتبع لجهاز الغدد الصماء.تكون هذه الغدة على شكل فراشة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة.تتحكم غدد جهاز الغدد الصماء بالعديد من وظائف الجسم من خلال مواد كيميائية تُسمى الهرمونات.يجري تحرير هذه الهرمونات في مجرى الدَّم حيث تجول في الجسم وتنظم وظائف أعضاء وأجهزة محددة.تنظم الهرمونات التي تُنتجها الغُدَّة الدرقية كيفية استخدام خلايا الجسم للطاقة ومدى "سرعة" العملية الاستقلابية في الجسم.تؤثِّر هذه الغُدَّة أيضًا في مُعدَّل نمو الشعر والعظام؛ ووزن الجسم، ودرجة حرارته ومستوى نشاطه؛ بالإضافة إلى وظيفة القلب والجهاز الهضمي.يُعد اضطراب الغدة الدرقية من اضطرابات الغدد الصماء الشائعة جدًا، وخاصة عند النساء.قصور الغدة الدرقية هو المرض الذي تنتج فيه الغدة الدرقية هرمونات أقل مما تحتاجه وظائف الجسم الطبيعية.تشتمل الأَعرَاضُ على هشاشة وقصافة الأظافر والشعر، وزيادة الوزن، والإرهاق، وانخفاض معدل ضربات القلب، والإمساك، والشعور بالبرد.فَرطُ نشاط الغدة الدَّرَقِيَّة، أو التسمُّم الدرقي، هو المرض الذي تُنتِج فيه الغُدَّة الدرقية كميات مفرطة من الهرمونات.تنطوي الأَعرَاض على تساقط الشعر، ونقص الوزن، وزيادة معدَّل ضربات القلب، والعصبية، وتكرار التَّبرُّز، والتعرُّق، وعدم انتظام الطمث عند النساء.قد يُشخص الطبيب اضطراب الغُدَّة الدرقية من خلال تقييم أعراض المريض، وجس الرقبة للتحرِّي عن التغيُّرات في الغُدَّة الدرقية، واختبارات الدم لتحري المستويات الجائلة من الهرمونات الدرقية في الجسم.