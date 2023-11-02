اللوزتان tonsils هما كتلتان من النسيج اللمفي الذي يشبه العقد تتموضعان على جانبي الحلق،تكون وظيفة اللوزتين احتجاز البكتيريا والفيروسات التي قد تدخل الجسم من خلال الحلق.ولكن، من الممكن أحيانًا أن تصاب اللوزتان نفسهما بالالتهاب.عندما يحدث هذا، فقد يُسبب الحمى والألم في الحلق.عادةً ما تصبح اللوزتان محمرتان ومتورمتان، وغالبًا ما تظهر عليهما بقع بيضاء.

قد تتطلب النوبات المتكررة لالتهاب اللوزتين استئصالهما جراحيًا.هناك عدة طرق لاستئصال اللوزتين.ولكن الطريقة الأكثر استخدامًا اليوم هي الكيّ الكهربائيّ، حيث يستخدم الجراح الطاقة الكهربائية المُطبَّقة من أداة جراحية لإزالة اللوزتين.ينجم عن هذه الطريقة حدوث نزف بسيط جدًّا.كما يمكن استخدام تقنية السلك والسنار؛ ففي هذه الطريقة يقوم الجراح بشدّ اللوزتين بشكل ومن ثم قصهما بسلك حادّ.

بشكل عام، لا يؤثر الخضوع لاستئصال اللوزتين على قدرة الشخص على مكافحة العدوى.يمكن التقليل من عدد حالات عدوى الحلق، ولكن لا يمكن التخلص منها نهائيًا.