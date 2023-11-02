القلب هو العضو الرئيسي في الجهاز القَلبِي الوِعائي.وهو العضلة النابضة التي تضخ الدم باستمرار إلى بقية الجسم.تزوِّد الشرايينُ التاجية القلب بالأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها ليعمل بفعالية.

تجري خلايا الدَّم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، وغيرها من المواد بحرية إلى القلب وإلى أجزاء أخرى من الجسم.عند الشخص السليم، تكون جدران الشريان ملساء وذات سماكة متجانسة.ولكن، ومع مرور الوقت، يمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم في تراكم الرواسب الدهنية التي تسمى اللويحة.

وبعد ترسُّب اللويحة، يمكن أن تزداد صلابتها وتتسبب في حدوث تضيُّق في الشريان وتراجع في مرونته، وهي الحالة التي تُسمى تصلب الشرايين.إذا حدث تصلب الشرايين في الشرايين التاجية، فتُسمى الحالة بداء الشريان التاجي.إذا كان انقطاع جريان الدم شديدًا، فقد يحدث احتشاء في عضلة القلب.احتشاء عضلة القلب myocardial infarction هو مصطلح آخر للنوبة القلبية heart attack.

إذا تجاوز انسداد الشريان التاجي 70%، يزداد خطر حدوث نوبة قلبية؛ ويكون الخطر شبه مؤكد إذا أغلقت اللويحة الشريان التاجي بشكلٍ كامل.

كما يمكن لدَاء الشريان التاجي أن يزيد من خطر حدوث احتشاء عضلة القلب من خلال تشكل جلطة دموية.كثيرًا ما يحدث تصدعات في موضع تراكم اللويحة.وعندما يحدث هذا، فقد يتخثر الدَّم أو يتكتل في موضع التصدع، أو قد يزداد حجم الخثرة الدموية إلى درجة تمنع جريان الدَّم بشكلٍ كلي.