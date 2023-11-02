في داخل المنطقة المجوفة من العظام يوجد لُب إسفنجي يُسمى نقي العظم.وهنا يجري إنتاج الخلايا الجذعية.والخلايا الجذعية هي خلايا غير ناضجة يمكن أن تتطور إلى إحدى مكونات الدم: خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى الجسم؛ وكريات الدم البيضاء أو اللِّمفاويَّات، التي تكافح العدوى؛ والصفائح الدموية، التي تساعد الدم على التخثر.

ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي المزمن (CML) هُوَ سرطان يُصيب خلايا الدم البيضاء في الدم ونقي العظام.ينشأ ٌابيضَاض الدَّم النِّقوي المزمن من شذوذ جيني مكتسب.في أثناء الانقسام الخلوي، ينتقل جزء من الحَمض النووي DNA من الصبغي رقم 9 إلى الصبغي رقم 22.يُسمى هذا التغير بـ "صبغي فيلادلفيا" (Philadelphia chromosome).

عندما تحدث هذه الشذوذات، يقوم الجسم بإرسال إشارات إلى الكثير من الخلايا الجذعية بحيث تتطور إلى نوع من الكريَّات البيض يُسمَّى المُحببة granulocyte.لا تنضج بعض هذه المُحببات مطلقًا.تُسمَّى المُحببات غير الناضجة بالأرومات.

ومع تكاثر المُحببات السرطانية والأرومات في الدَّم ونقي العظام، تتراجع أعداد خلايا الدَّم البيضاء وخلايا الدَّم الحمراء والصفائح الدموية السليمة.وبما أن الطحال يُصنّع خلايا الدم البيضاء، يمكن للخلايا السرطانية أن تنشأ أيضًا في الطحال.

يتطور ابيضاض الدَّم النقوي المزمن بشكل بطيء.تنطوي الأعراضُ الأقلّ شُيُوعًا على فقر الدم، وفقدان الوزن، والحمى، وتضخم الطحال.

العلاج الحالي للمصابين بابيضاض الدَّم المزمن هو العلاج الموجه ضد الشذوذ الناجم عن صبغي فيلادلفيا.يعتمد المآل على عوامل مثل مرحلة المرض وعمر المريض وصحته العامة.