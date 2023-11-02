في داخل المنطقة المجوفة من العظام يوجد لُب إسفنجي يُسمى نقي العظم.وهنا يجري إنتاج الخلايا الجذعية.والخلايا الجذعية هي خلايا غير ناضجة يمكن أن تتطور إلى إحدى مكونات الدم: خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى الجسم؛ وكريات الدم البيضاء أو اللِّمفاويَّات، التي تكافح العدوى؛ والصفائح الدموية، التي تساعد الدم على التخثر.

ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي المُزمِن CLL هو نوع من السرطان يُنتج فيه نقي العظم أعدادًا كبيرة من الخلايا اللمفاوية.يعني مصطلح "مزمن" أن الخلايا السرطانية تتكاثر ببطء، وأن ظهور المرض يستغرق وقتًا طويلاً.في الابيضاض اللمفاوي المزمن، تكون الخلايا اللمفاوية المنتجة غير طبيعية وغير قادرة على مكافحة العدوى.ومع ازدياد عدد هذه الخلايا اللمفاوية غير الطبيعية في الدَّم ونقي العظام، يتراجع عدد خلايا الدَّم البيضاء وخلايا الدَّم الحمراء والصُّفَيحات الدَّمويَّة السليمة.يمكن لهذا أن يسبب أعراض التعب، والعدوى المتكررة، وفقر الدم، وسهولة التكدُّم.

لا يُسبب ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي المُزمِن أعراضًا في المراحل الباكرة.تعتمد المعالجة والمآل على مرحلة المرض ومدى انتشاره.ينطوي العلاج القياسي على "الانتظار اليقظ"، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة.زرع الخلايا الجذعية لنقي العظم هو نوع آخر من العلاجات يجري اختباره في التجارب السريرية.ابيضاض الدَّم اللمفاوي المزمن هو النوع الثاني الأكثر شيوعًا من ابيضاضات الدم عند البالغين، وغالبًا ما يحدث بعد منتصف العمر.من غير الشائع إصابة الأطفال بابيضاض الدم اللمفاوي المزمن.