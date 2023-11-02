في داخل المنطقة المجوفة من العظام يوجد لُب إسفنجي يُسمى نقي العظم.وهنا يجري إنتاج الخلايا الجذعية.والخلايا الجذعية هي خلايا غير ناضجة يمكن أن تتطور إلى إحدى مكونات الدم: خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى الجسم؛ وكريات الدم البيضاء أو اللِّمفاويَّات، التي تكافح العدوى؛ والصفائح الدموية، التي تساعد الدم على التخثر.

ابيضاض الدَّم اللِّمفاوي الحاد (ALL)، وهو سرطان الخلايا الجذعية في نقِي العِظام التي تُنتج الخلايا اللِّمفاوية.يعني مصطلح "حاد" أن الخلايا السرطانية تتكاثر بسرعة، وتزاحم الخلايا الطبيعية في الدم ونقي العظام.بالإضافة إلى ذلك، فمع ازدياد عدد الخلايا اللِّمفاوية غير الصحية في الدَّم ونقي العظام، يتراجع إنتاج خلايا الدَّم الحمراء والصُّفَيحات الدَّمويَّة.إذا كان نقي العظم غير قادر على إنتاج ما يكفي من الخلايا اللمفاوية السليمة، فسوف يُصبح المريض غير قادر على مكافحة العدوى.يمكن لخلايا ابيضاض الدم أن تنتقل في المجرى الدموي، أو تعطي نقائل إلى أعضاء أخرى في الجسم حيث تبدأ بتشكيل أورام إضافية.

تشتمل الأَعرَاض الشائعة لابيضاض الدم اللمفاوي الحاد على الحمى المستمرة، والتعب، والنزف، وسهولة التكدُّم، وتورُّم العُقَد اللِّمفِية.