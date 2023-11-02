يتكون الثدي السليم بشكلٍ رئيسي من الأنسجة الدهنية والغدد الثديية (المفرزة للبن).تفرغ الغدد الثديية مفرزاتها في الجيب اللبني، الذي يربطها بالحلمة.خلال فترة الحمل، تتورم الغدد الثديية من أجل استيعاب إنتاج الحليب.كما تُعد الغدد الثديية المكانَ الذي تبدأ فيه معظم سرطانات الثدي.

بعدَ استئصال الثدي، أو الاستئصال الجراحي لأنسجة الثدي، تختار العديد من النساء إجراء جراحة ترميمية للثدي لأسباب عاطفية وجسدية.

وفي بعض الأحيان، يحتاج الجلدُ في موقع استئصال الثدي إلى الشد قبل إجراء الجراحة الترميميَّة.يتم ذلك عن طريق إدخال نوع من الزرعات، تُسمى الموسِّعة، تحت الجلد وعضلة الصدر.تشبه المُوسِّعة بالونًا، ويجري ملئه ببطء بمحلول ملحي على فترات منتظمة.عندما يجري تمطيط الجلد بشكلٍ كافٍ، تُجرى جراحة ثانية لإزالة الموسِّعة واستبدالها بزرعة دائمة.ولكن، يمكن في ظل ظروف معينة ترك الموسعة في مكانها بشكل دائم.

هناك طريقة أخرى شائعة لإعادة بناء الثدي تنطوي على استخدام الجلد والعضلات السليمة من مناطق أخرى من الجسم.تتمثل إحدى الطرق في استخدام جزء من الجلد المرتبط بالعضلة العريضة في الظهر.وهناك طريقة أخرى تستخدم جزءًا من عضلة المستقيم البطنية، والتي يمكن تزليقها نحو الأعلى إلى داخل منطقة الثدي كجزء من إعادة بناء الثدي.كما تختار الكثير من النساء إعادة بناء الحلمة واستخدام زرعات الثدي بغض النظر عن طريقة إعادة بناء الثدي التي تم اختيارها.