عندما تصل الموجات الصوتية إلى الأذن، يَجرِي تجميعها بواسطة الأذن الخارجية التي تكون على شكل قمع وتُوجه إلى الأذن الوسطى.وعند مدخل الأذن الوسطى، تصطدم الموجات الصوتية بالغشاء الطبلي، أو طبلة الأذن.ثم تنتقل الاهتزازات الناتجة عبر عظام الأذن الوسطى والأذن الداخلية المليئة بسائل حيث تتحول إلى إشارات عصبية وتنتقل إلى الدماغ.

يمكن للأذن الوسطى أن تنسد وتصاب بالعدوى.يكون الأطفال عرضة بشكل خاص لهذه الحالة، لأن النفير الأوستاكي لديهم يكون أقصر وأضيق، والنفير الأوستاكي هو الأنبوب الذي يسمح للأذن الوسطى بالتصريف.مع تراكم السوائل والضغط داخل الأذن، قد يعاني الطفل من الألم وضعف السمع.عندما تصبح العدوى طويلة الأمد أو تتكرَّر، فقد يكون من الضروري إجراء فَغر الطبلة للطفل.

ينطوي هذا الإجراء على شق صغير في غشاء الطبل وتصريف السائل المتراكم من خلاله.ثم يَجرِي إدخال أنبوب صغير في الشق للسماح بالتصريف المستمر على مدى بضعة أشهر.في نهاية المطاف، يبدأ الشق بالتعافي وتسقط الأنابيب بشكل طبيعي مع انغلاق ثقب طبلة الأذن.