يتكون العمود الفقري من 33 فقرة تحمي الحبل الشوكي وتوفر الثبات للجذع.تشتمل الفقرات السبعة الأولى على العمود الفقري العنقي.يحيط بهذه الفقرات العضلات والأربطة والأوعية الدموية والأعصاب.وبالإضافة إلى ذلك ، تعمل الأقراص بين الفقرات بين الفقرات كممتصات للصدمات للعمود الفقري.

ينجم السببُ الأكثر شُيُوعًا لألم الرقبة عن إجهاد العضلات أو غيرها من التواءات الأنسجة الرخوة في بُنى الرقبة.يمكن أن تنجم هذه الأنواع من الإصابات عن حادث سيارة أو عن شدّ الرقبة ، مثل النوم في وضعية خاطئة أو من حمل حقيبة ثقيلة.