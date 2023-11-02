أخذ عينات من الزغابات المشيمائية
خلال فترة الحمل، يُؤوي رحم المرأة الجنين ويحميه لمدة تسعة أشهر تقريبًا.وفي داخل الرحم، يكون الجنين محاطًا بكيس يُسمَّى الغشاء المشيمائي أو الكوريوني (chorionic membrane).تمتد خلايا خاصة من هذا الغشاء إلى المشيمة؛ وتسمى هذه الخلايا الزغابات المشيمائية (chorionic villi).تمتلك خلايا الزغابات المشيمائية نفس التركيب الجيني للجنين النامي، ويساعد تحليلها على التعرُّف إلى الشذوذات الجينية والصبغية.يسمى هذا الإجراء بأخذ عينات من الزغابات المشيمائية chorionic villus sampling، ويُشار له اختصارًا بـ CVS.
يمكن للمشيمة أن تكون في عدة مواضع مختلفة داخل الرحم.لذلك، يُجرى تصوير بالأمواج فوق الصوتيَّة لتحديد موضع المشيمة وتحديد أفضل طريقة لتنفيذ هذا لإجراء.بعد ذلك يجري توجيه القثطار عبر المهبل وعنق الرحم وصولًا إلى المشيمة.ومع الشفط من القثطار، تُزال قطعة صغيرة من المشيمة بلطف.تُرسل الخلايا المشيمائية إلى المختبر لفحصها، ويمكن توقع نتائج الاختبارات النهائية في غضون أسبوع إلى أسبوعين.