خلال فترة الحمل، يُؤوي رحم المرأة الجنين ويحميه لمدة تسعة أشهر تقريبًا.وفي داخل الرحم، يكون الجنين محاطًا بكيس يُسمَّى الغشاء المشيمائي أو الكوريوني (chorionic membrane).تمتد خلايا خاصة من هذا الغشاء إلى المشيمة؛ وتسمى هذه الخلايا الزغابات المشيمائية (chorionic villi).تمتلك خلايا الزغابات المشيمائية نفس التركيب الجيني للجنين النامي، ويساعد تحليلها على التعرُّف إلى الشذوذات الجينية والصبغية.يسمى هذا الإجراء بأخذ عينات من الزغابات المشيمائية chorionic villus sampling، ويُشار له اختصارًا بـ CVS.