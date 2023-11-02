يُعاني بعض الأشخاص من صعوبة في التنفس بسبب أمراضٍ تُقبّض المجاري الهوائية لديهم، مثل الربو.يمكن إعطاء أدوية لهذه الأعراض التنفسية عن طريق الاستنشاق.

تتضمن الأنواع الشائعة لأجهزة الاستنشاق على

أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقيسة (MDI)

الرذاذة صغيرة الحجم

أجهزة استنشاق المسحوق الجاف (DPI)

يحتوي جهاز الاستنشاق بالجرعات المقيسة على مادة دوائية ضمن علبة مضغوطة.لاستخدام جهاز الاستنشاق، يأخذ الشخص نفسًا عميقًا مع الضغط على العلبة، ويتنفس ببطء لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا.ينبغي حبس النفس لمدة 10 ثوانٍ قبل تحريره ببطء.يُشار إلى هذا التسلسل باسم "نفخة". سيصف الطبيب الجرعةَ المطلوبة لكل استخدام.

ينطوي استخدام الرذّاذة ذات الحجم الصغير على وضع كمية مُقاسة من المادة الدوائية في حُجيرة.ينفخ ضاغط هواء صغير رذاذًا خفيفًا من الدواء من خلال قطعة فموية إلى الرئتين عندما يتنفس الشخص بصورة طبيعية.يستغرق العلاج بالرذّاذة نحو 10 دقائق.

يحتوي جهاز استنشاق المسحوق الجاف على أدوية على شكل حبيبات دقيقة.يمكن لأجهزة استنشاق المسحوق الجاف أن تحرر جرعات الدواء بعدة طرق.