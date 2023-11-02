ما هو التَّخليطُ الذهنِي؟
يعني التَّخليطُ الذهنِي أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين، ولكن يستخدِمُ الأطباء المصطلح لوصف الأشخاص الذين لا يستطيعون معالجة المعلومات بشكل طبيعي.
لا يستطيع المصابين بالتخليط الذهني القيام بالأمور التالية:
هُناك العديد من الأَسبَاب المختلفة للتخليط الذهنيّ، بما فيها استخدام عقاقير مُعينة (سواءً كانت موصوفة، أو من الممكن صرفها بدون وصفة طبية، أو ترويحية)، ومجموعة واسعة من الاضطرابات.على الرغم من أنَّ الهذيان والخرف مختلفان بشكلٍ كبيرٍ، إلا أن كليهما يُسببانِ التَّخليط الذهنِي؛
وعندما يُصابُ الشخص بالتخليط الذهني، يُحاولُ الأطباءُ تحديد السبب، أهو الهذيان أم الخرف بالتحديد.
إذا حدث التَّخليط الذهنِي أو تفاقم فجأةً، قد يكون السبب هو الهذيان،وفي مثل هذه الحالات، تكون هناك حاجة إلى الرعاية الطبية بشكلٍ مباشرٍ، لأنَّ الهذيانَ قد ينجُم عن اضطراب خطير،كما أن مُعالَجَة السبب بمجرد التعرُّف إليه يمكن أن تؤدي إلى الشفاءِ من الهذيان غالباً.
إذا كانَ التَّخليطُ الذهنِي يحدث ببطء، فقد يكون السببُ هو الخرف؛وتكونُ هناك حاجة إلى الرعايةِ الطبية ولكن ليس بشكلٍ مُلحٍّ،وقد تبطئ المعالجة من التراجع في الوظائف الذهنية لدى المصابين بالخرف، ولكنها غير فعالة في إيقاف هذا التراجع عادةً.