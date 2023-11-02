ما مَدى فعالية منع الحمل؟
الطريقة
نسبة النساء اللواتي يُصبِحنَ حوامل في أثناء السنة الأولى من الاستخدام الأمثَل*
نسبة النساء اللواتي يُصبِحنَ حوامل في أثناء السنة الأولى من الاستخدام التقليدي*
الطرائق الهُرمونِيَّة (مع هرمون الإِسترُوجين أو البروجستين)
0.3%
9%
0.3%
9%
0.3%
9%
حُقنة أسيتات ميدروكسي بروجستيرون medroxyprogesterone acetate (هرمون البروجستين)
%0.2
6%
طعم مانع للحمل يجري إدخاله تحت الجلد
0.05%
نفس الاستخدام الأمثل
0.2 إلى 0.6%، استنادًا إلى النَّوع المُستَخدَم
نفس الاستخدام الأمثل
وسائل منع الحمل الحاجزية barrier contraceptives
%2 مع استخدام الواقيات الخارجية (الذكرية)
%5 مع استخدام الواقيات الداخلية (الأنثوية)
٪18 مع استخدام الواقيات الخارجية (الذكرية)
٪21 مع استخدام الواقيات الداخلية (الأنثوية)
الحجاب المهبليّ مع مبيد النطاف
6%
12%
10-13%
٪8 (أعلى عندى النِّساء اللواتي أنجبنَ أطفالًا)
الهلام المانع للحمل
7%
14%
الإسفنجة المانعة للحمل (تُطلِقُ مبيد النطاف بشكلٍ مُستمرّ)
٪9 للنساء اللواتي لم يُنجبنَ أطفالاً
٪20 للنساء اللواتي أنجبن أطفالاً
٪12 للنساء اللواتي لم يُنجبنَ أطفالاً
٪24 للنساء اللواتي أنجبن أطفالاً
مُبيد النطاف بمفرده
18%
28%
طرائق أخرى
اللولب الرحميالنحاسيّ
0.6%
نفس الاستخدام الأمثل
٪4 أو أكثر وذلك استنادًا إلى الطريقة
%24
طريقة القذف الخارجيّ (العَزل coitus interruptus)
%4
%22
*حوالى 85% من النساء يصبحن حوامل في أثناء سنة واحدة من الجماع المتكرر إذا لم يجرِ استخدام وسيلة لمنع الحمل.