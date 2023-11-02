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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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كيف تؤثّر المخمصة في الجسم

منطقة الجسم المتأثرة

التأثيرات

الجهاز الهضمي

نقص إنتاج حمض المعدة

انكماش المعدة

إسهال مُتكرِّر يؤدي إلى الوفاة غالبًا

الجهاز القلبي الوعائي (القلب والأوعية الدموية)

نقص حجم القلب وانخفاض كمية الدم التي يجرى ضخُّها وبطء سرعة القلب وانخفاض ضغط الدم

فشل القلب، في نهاية المطاف

الجهاز التنفُّسي

بطء التنفُّس وانخفاض السعة الرئوية

فشل تنفُّسي، في نهاية المطاف

الجهاز التناسُلي

نقص حجم المَبيضين والخُصيَتين

فقدان الدافع الجنسي (الرغبة الجنسيّة)

انقطاع فترات الحيض

الجهاز العصبي

اللامبالاة والتهيُّج

عندَ الأطفال، الإعاقة الذهنية عند أحيانًا

ضعف الوظيفة العقلية، وخصوصًا عندَ البالغين الأكبر سنًا

الاخدرار أو النخز، وخصوصًا في القدمين واليدين

العضلات

نقص حجم وقوة العضلات، ممَّا يُضعف القدرة على ممارسة الرياضة أو العمل

الدم

فقر الدم

الاستقلاب (العمليات التي يستخدمها الجسم لتحويل الطَّعَام إلى طاقة أو لإنتاج المواد اللازمة)

انخفاض درجة حرارة الجسم

تجمُّع السوائل في الذراعين والساقين والبطن

اختفاء الدهون

الجلد والشعر

جلد رقيق وجاف وعديم المرونة

شعر جاف ومتناثر يتساقط بسهولة

ميل إلى سهولة التكدُّم

الجِهاز المَناعيّ

ضعف القدرة على مكافحة حالات العدوى وإصلاح الجروح

في هذه الموضوعات