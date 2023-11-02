قراءةُ مُلصَق الدَّواء
يجب أن يوجدَ على عبوات الأدوية المُعطاة في الولايات المتحدة الأمريكية من دون وصفةٍ طبيَّة لصاقاتٌ تُوضِّح مَنَافِع ومخاطرَ الدواء وطريقة استعماله الصحيحة.يوجد على المُلصَق فقرة "حقائق عن الدواء"، حيث يُدوَّن اسم المادة الفعَّالة في الجزء العلوي، ليتبعها الاستعمالات والتحذيرات والإرشادات، وغيرها من المعلومات، والمُكَوِّنات غير الفعَّالة.
المكوِّن النشط أو الفعَّال: الدواءُ نفسه هو العنصر الفعَّال.تحتوي المُستحضراتُ المُركَّبة على أكثر من عنصر فعَّال.يُدوَّن الاسمُ العلمي للدواء مع مقدار العنصر الفعَّال في كل قرص أو كبسولة أو وحدة جرعة.ويمكن تسويقُ المادة الدوائيَّة نفسها تحت أسماء تجارية مختلفة (العلامة التجارية).
الاستعمالات: تُدوَّن الأَعرَاض أو الاضطرابات التي يُستَعمَل المُنتَج الدوائي لمعالجتها.
التحذيرات: يُوضَّح تحت هذا العنوان المعلوماتُ عن: متى يجب عدم استعمال الدواء، ومتى يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني (كم ينبغي الانتظار قبل طلب هذه الاستشارة)، والعوامل التي يمكن أن تُغيِّر الاستجابة المتوقَّعة للدواء، وهي تُقسَّم إلى أربعة أقسام عادةً:
الإرشادات: تحديد جرعة وعدد مرات استعمال الدواء لمختلف الفئات العمرية، لأنَّ حجمَ جسم الشخص وعمره من بين عوامل أخرى أيضًا، يُؤثِّران في طريقة استجابته للدواء.
معلومات أخرى: يَجرِي تدوينُ تعليمات خاصة، مثل طريقة تخزين الدواء دون أن يَفسُد.
المُكَوِّنات غير الفعَّالة: بالإضافة إلى الدواء الفعَّال، تحتوي مستحضراتُ الأدوية ــ الأقراص أو الكبسولات أو غيرها من المستحضرات التي يشتريها المرضى ــ على موادّ مضافة لتسهيل تصنيع الدواء، مثل المُكَوِّنات التي توفر حجمًا أو طعمًا ولونًا لطيفَين.قد تحتوي المستحضراتُ التي تضم المُكوِّن الفعَّال نفسه على مكوِّنات مختلفة غير فعَّالة.تكون المُكَوِّناتُ غير الفعالة غير مؤذية عادةً، ولكنَّ بعضَها يُسبب ردَّات فعل تحسُّسية عندَ بعض الأشخاص الذين يجب أن يبحثوا عن المستحضرات الخالية من تلك المُكَوِّنات.