تكاليف التدخين
يمكن أن يُوفِّر الإقلاع عن التدخين الكثير من المال والوقت.
المال: على المستوى الوطني، يبلغ متوسط سعر علبة السجائر 8.00 دولارًا.وهذا يعني أن الشخص الذي يدخن علبة في اليوم، يُنفِقُ أكثر من 2,900 دولار سنويًا على السجائر وحدها.وهذا لا يشمل الولاعات ومعطرات الجو وغيرها من المنتجات أو الأشياء الإضافيَّة المرتبطة بالتدخين.تُعد التكاليف الطبية والوقت الضائع من العمل تكاليفَ رئيسية إضافية على المدى الطويل.
الزمن: يستغرق تدخين سيجارة حوالى 8 دقائق بالإضافة إلى الوقت الذي يحتاج إليه المُدخِّن لكسب المال من أجل شراء تلك السيجارة وإيجاد مكان لتدخينها.ونظرًا إلى أنَّ العديد من الأماكن قد اتبعت سياسات منع التدخين، فإن العثور على مكان مناسب للتدخين ليس بالسهولة التي كان عليها في السابق.ونتيجةً لذلك، قد ينتهي الأمر بالشخص الذي يُدخِّنُ علبة سجائر واحدة في اليوم إلى تكريس حوالى 3 ساعات كل يوم للتدخين.