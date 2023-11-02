تحديد مرحلة سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي*
النوع
المرحلة الأولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
المرحلة الرابعة†
يقتصر على عنق الرَّحم
ينتشر إلى خارج عنق الرَّحم (بما في ذلك الثلثين العلويين من المهبل و/أو النسيج خارج الرحم) ولكنه ما زال ضمن الحوض‡
ينتشر في جميع أنحاء الحوض و/أو إلى الثلث السفلي من المهبل، و/أو يسد الحالبين، و/أو يتسبّب في حدوث خلل في وظائف الكلى، و/أو ينتشر إلى العقد اللمفية بالقرب من الشريان الأبهر (أكبر شريان في الجسم)
ينتشر إلى المثانة أو المستقيم أو إلى أعضاء بعيدة
فقط في جسم الرحم (وليس في عنق الرحم، وهو الجزء السفلي من الرحم)
ينتشر إلى عنق الرحم، ولكنَّه ما زال داخل الحوض
ينتشر إلى الأنسجة المجاورة أو المهبل أو العُقَد اللِّمفِية، ولكنَّه ما زال داخل الحوض
ينتشر إلى المثانة و/أو الأمعاء و/أو مواقع بعيدة
فقط في جسم الرحم
ينتشر خارج الرحم إلى المبيض، و/أو البوق الرحمي، و/أو المهبل، و/أو الأنسجة المجاورة
ينتشر إلى الرئتين
ينتشر خارج الرئتين والرحم إلى مواضع أبعد، مثل الدماغ، أو الكبد، أو الكلى، أو السبيل الهضمي
سرطان البوق الرَّحمي
السرطان الصفاقي
يقتصر على أحد المبيضين أو البوقين الرَّحميين أو كليهما
ينتشر إلى الرحم أو البوقين الرَّحميين أو الأنسجة المجاورة داخل الحوض أو السرطان على الصفاق فقط (النسيج الذي يبطن الحوض والبطن)‡
ينتشر خارج الحوض إلى العُقَد اللِّمفِية أو إلى أجزاء أخرى من البطن (مثل سطح الكبد أو الطحال)
ينتشر إلى مواقع بعيدة (على سبيل المثال إلى الكبد أو الرئتين)
يقتصر على المهبل
ينتشر إلى الأنسجة المجاورة أو المهبل أو العُقَد اللِّمفِية، ولكنَّه ما زال داخل الحوض‡
ينتشر في جميع أنحاء الحوض و/أو إلى العُقَد اللِّمفِية و/أو يسد الحالبين و/أو يُسبب خللاً في وظيفة الكلية
ينتشر إلى المثانة أو المستقيم أو خارج الحوض
يقتصر على الفرج
ينتشر إلى الأنسجة المجاورة (الجزء السفلي من الإِحليل أو المهبل أو إلى الشرج)
ينتشر إلى الجزء العلوي من البنى القريبة و/أو العُقَد اللِّمفِية
تنتشر إلى مواضع بعيدة أو إلى العُقَد اللِّمفِية في أعلى الفخذ، لتشكل قرحات أو تصبح ملتصقة ببعضها البعض أو مرتبطة بالعظم
* بناءً على نظام تحديد المرحلة الخاص بالاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد.
† ﺗُﺼﻨَّﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧَّﻬﺎ (A) أو (B) ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻤﻜﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺮﻃﺎن.
‡ يشيرُ الحوضُ إلى الجزء السفلي من البطن، المنطقة الواقعة أسفل البطن وبين عظام الورك.يحتوي على الأعضاء التناسلية الداخلية والمثانة والمستقيم.