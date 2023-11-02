بعض المُضَاعَفات الشائعة للديال الصِّفاقي
المُضاعفة
السَّبب
فقدان الكثير من السائل والملح في أثناء الديال
النزف
انثقاب غير مقصود في عضو داخي في أثناء وضع القثطار
نزع القثطار من الجسم
تهيُّج والتهاب الغشاء الذي يُبطِّن البطن (الصِّفاق) أو المنطقة المحيطة بموضع الإدخال (عندما لا يجري إغلاق القثطار مع جدار البطن)
العدوى
طرائق غير معقَّمة في أثناء الديال
انخفاض مستوى الألبومين (بروتين) في الدَّم
فقد البروتين في السَّائِل الذي جرى التخلص منه في أثناء الديال إلى جانب كمية غير ملائمة من البروتين في النظام الغذائي
تندُّب الصِّفاق*
الالتهاب والعدوى
الكهارل في سائل الديال
استِخدام بعض الأدوية
ارتفاع مستوى السكر (الغلُوكُوز) في الدَّم
استعمال سائل ديالة صفاقي يحتوي على تركيز مرتفع من الغلُوكُوز (يستَعمل لإزالة الماء والصوديوم في أثناء الديال)
زيادة في الضغط داخل البطن بسبب التعرُّض المستمر لمستويات مرتفعة من السائل، ممَّا يُضعف الحواجز التي تحول دُون الحركة المفرطة للأعضاء والبُنى الأخرى عادةً
الإمساك
مدخُول من ألياف غير كافية أو استعمال أملاح الكالسيوم لمعالجة ارتفاع مستويات الفوسفات في الدَّم، مما يُؤدِّي إلى توسُّع المِعَى، وربما يُؤثِّرُ في جريان سائل الديالة الدَّاخل إلى البطن والخارج منه
* يعمل الصِّفاق كمُرشِّح في الديال الصفاقي.عندما يتندَّب الصفاق، لا تستطيع السوائل والفضلات المرور عبره بسهولة ليجري التخلص منها.