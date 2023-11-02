بعضُ الحالات التي تمنع الأشخاص من التبرع بالدم
الحالة
منع دائم أو مؤقَّت
ملاحظات
دائِم
ويشمل ذلك أي شخص ظهرت لديه نتيجة إيجابية لاختبار الإصابة بعدوى فيروس عوز المناعة البشري في أي وقت كان.
يشمل ذلك أي شخص تناول أي دواء لعلاج عدوى HIV.
المشاركة في أنشطة تزيد من خطر الإصابة بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري
مؤقَّت
الانتظار لمدة عامين من آخر استخدام لأي دواء يُعطى عن طريق الحقن للوقاية من عدوى HIV (مثل الإجراءات الوقائية طويلة الأمد قبل التعرض للفيروسات [PrEP] أو بعد التعرض للفيروسات [PEP]).
الانتظار لمدة 3 أشهر من آخر استخدام لأي دواء يُعطى عن طريق الفم للوقاية من عدوى HIV (الإجراءات الوقائية طويلة الأمد قبل التعرض للفيروسات [PrEP] أو بعد التعرض للفيروسات [PEP]).
الانتظار لمدة 3 أشهر اعتبارًا من آخر مرة حدث فيها نشاط شديد الخطورة.وتشمل الأنشطة:
فقر الدَّم (مستوى منخفض من الهيمُوغلُوبين في الدم)
مؤقَّت
يمكن للناس التبرُّع بالدم بعد شفاء فقر الدم.
الرَّبو، الشَّديد
دائِم
—
اضطرابات النَّزف الخِلقِيَّة
دائِم
—
السَّرطانات التي تشمل خلايا الدَّم (على سبيل المثال، ابيضاض الدَّم، سرطان العُقَد اللِّمفِية أو اللِّمفومة، أو الوَرم النِّقوي)
دائِم
الأشخاص الذين لا يستطيعون التبرُّعَ بالدم، حتى وإن لم يكن لديهم سرطان.
السرطانات، وغيرها
مؤقَّت
يمكن أن يتبرع الناسُ إذا لم يكن لديهم سرطان، وتم الانتهاء من العِلاج قبل أكثر من 12 شهرًا.
يمكن للأشخاص الذين يعانون من أشكال خفيفة وقابلة للمعالجة (مثل سرطانات الجلد الصغيرة) وجرى استئصالها بالكامل أن يكونوا قادرين على التبرُّع قبلَ 12 شهرًا.
الأدوية (بعضها)، مثل أسيترتين، ودوتاستيريد، وإتريتينات، وفيناستريد، وإيزوتريتينوين
مؤقَّت
يعتمد الوقت الذي يحتاج الأشخاص إلى انتظاره على طبيعة الأدوية.
ولكنَّ معظمَ الأدوية لا تمنع المَرضَى من التبرُّع بالدم.
داء القلب الشَّديد
دائِم
ينبغي إجراء تقييم طبي لأي مرض قلبي وعلاجه، وينبغي ألا تظهر أيَّة أعراض مرتبطة بالقلب خلال الأشهر الستة الماضية.
العدوى بالتهاب الكبد B أو C.
دائِم
لا يمكن للأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بالتهاب كبد بسبب فيروس أو ظهرت لديهم نتيجة إيجابية لاختبار التهاب الكبد B أو C التبرع بالدم.
التعرُّض لالتهاب الكبد
مؤقَّت
يجب على المَرضَى الانتظار لمدَّة 12 شَهرًا بعدَ التعرُّض المحتمل (على سبيل المثال، العيش مع شخص مصاب بالتهاب الكبد أو ممارسة الجنس معه، أو بعد احتجازه في منشأة إصلاحية لأكثر من 72 ساعة، أو بعدَ التعرُّض لعضَّة بشرية مهتِّكة للجلد).
مؤقَّت
يمكن للأشخاص التبرُّع بالدم بعدَ أن يجري ضبط ضغط الدم.
التعرُّض المحتمل للأمراض البريونية، مثل داء كروتزفيلد - جاكوب (يسمَّى داء جنون البقر أيضًا)
دائِم
قد يحدث التعرُّض عندَ
الملاريا أو التعرُّض للمَلاريا
مؤقَّت
يجب أن ينتظرَ الأشخاص 1 إلى 3 سنوات.
الحمل
مؤقَّت
يجب الانتظار لستة أسابيع بعدَ الولادة.
الجراحة الكبرى الحَديثة
مؤقَّت
—
عمليَّات نقل الدم
مؤقَّت أو دائِم
يجب على الأشخاص الذين تلقوا نقل الدَّم في الولايات المتحدة الانتظار 3 أشهر.
لا يمكن للأشخاصُ الذين تلقوا نقل الدَّم في المملكة المتحدة، أو إيرلندا، أو فرنسا منذ العام 1980 التبرع بالدم بشكل دائم.
بعض اللقاحات
مؤقَّت
يعتمد مقدارُ الوقت الذي يجب أن ينتظره المَرضَى على اللقاح.
مؤقَّت
بالنسبة لعدوى فيروس زيكا التي حدثت مؤخرًا، توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأشخاص بالانتظار 120 يومًا من تعافي الأعراض أو من تاريخ آخر نتيجة اختبار إيجابية، أيهما أطول.
بيانات من الوثيقة الإرشادية الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2023: توصيات لتقييم أهلية المتبرعين باستخدام الأسئلة المعتمدة على نسبة الخطر الفردية للحد من خطر انتقال فيروس العوز المناعي البشري عن طريق الدم ومنتجات الدم.
FDA = هيئة الغذاء والدواء؛ = HIV = فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ PrEP = الإجراءات الوقائية قبل التعرض؛ PEP = الإجراءات الوقائية بعد التعرض.