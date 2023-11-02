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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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بعضُ الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب متلازمةَ السيروتونين

التصنيف

الأدوية

مضادَّات الاكتئاب: مثبطات أوكسيداز أُحاديّ الأمين monoamine oxidase inhibitors

فينيلزين phenelzine

السيليجيلين Selegiline

ترانيلسيبرومين tranylcypromine

مضادَّات الاكتئاب: مثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينفيرين serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors

بوبروبيون bupropion

نيفازودون nefazodone

ترازودون Trazodone

فينلافاكسين venlafaxine

مضادَّات الاكتئاب: مثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة selective serotonin reuptake inhibitors

سيتالوبرام citalopram

إسيتالوبرام escitalopram

فلوكسيتين fluoxetine

باروكسيتين paroxetine

سيرترالين sertraline

مضادَّات الاكتئاب: مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants

أميتريبتيلين Amitriptyline

ديسيبرامين desipramine

دوكسيبين doxepin

إيميبرامين imipramine

نورتريبتيلين nortriptyline

تريميبرامين trimipramine

مُنبِّهَات الجِهاز العصبيّ المركزيّ

أمفيتامين amphetamine

الكوكايين

ميثامفيتامين methamphetamine

4،3-ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA أو ecstasy)

ميثيلفينيدات methylphenidate

فينترمين phentermine

سيبوترامين sibutramine

المهلِّسات، مُحدِثات الهلوسَة

ثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك lysergic acid diethylamide

5-ميثوكسي-ديسوبروبيلتريبتامين 5-methoxy-diisopropyltryptamine ("الميثُوكسي الماكر foxy methoxy")

أعشَاب

جوزة الطيب nutmeg

جينسينغ الباناكس panax ginseng (الصينيّ أو الأمريكيّ)

نبتة سانت جون St John’s wort

السَّذاب السُّوريّ (الحرمَل) Syrian rue

مُنبِّهات 5-هيدروكسي تريبتامين (5-HT1) (أدوية التريبتان triptans)

ألموتريبتان almotriptan

إليتريبتان Eletriptan

فروفاتريبتان Frovatriptan

ناراتريبتان Naratriptan

ريزاتريبتان Rizatriptan

سوماتريبتان Sumatriptan

زولميتريبتان Zolmitriptan

الأفيونات opioids

بوبرينورفين Buprenorphine

فنتانيل Fentanyl

هيدروكودون Hydrocodone

ميبيريدين Meperidine

أوكزيكودون Oxycodone

بينتازوكئين Pentazocine

ترامادول Tramadol

أخرى

البوسبيرون

كلورفينيرامين Chlorpheniramine

دكستروميثورفان Dextromethorphan (دواء مضاد للسعال)

غرانيسترون granisetron

5-هيدروكسي تريبتوفان 5-hydroxytryptophan

ليفودوبا levodopa

ليثيُوم Lithium

ميتوكلوبراميد Metoclopramide

أولانزابين Olanzapine

أوندانسيترون ondansetron

ريسبيريدون Risperidone

ريتونافير ritonavir

تربتوفان tryptophan

فالبروات Valproate

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