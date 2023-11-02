بعضُ الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب متلازمةَ السيروتونين
التصنيف
الأدوية
مضادَّات الاكتئاب: مثبطات أوكسيداز أُحاديّ الأمين monoamine oxidase inhibitors
فينيلزين phenelzine
السيليجيلين Selegiline
ترانيلسيبرومين tranylcypromine
مضادَّات الاكتئاب: مثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينفيرين serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors
بوبروبيون bupropion
نيفازودون nefazodone
ترازودون Trazodone
فينلافاكسين venlafaxine
مضادَّات الاكتئاب: مثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة selective serotonin reuptake inhibitors
سيتالوبرام citalopram
إسيتالوبرام escitalopram
فلوكسيتين fluoxetine
باروكسيتين paroxetine
سيرترالين sertraline
مضادَّات الاكتئاب: مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
أميتريبتيلين Amitriptyline
ديسيبرامين desipramine
دوكسيبين doxepin
إيميبرامين imipramine
نورتريبتيلين nortriptyline
تريميبرامين trimipramine
مُنبِّهَات الجِهاز العصبيّ المركزيّ
الكوكايين
ميثامفيتامين methamphetamine
4،3-ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA أو ecstasy)
ميثيلفينيدات methylphenidate
فينترمين phentermine
سيبوترامين sibutramine
المهلِّسات، مُحدِثات الهلوسَة
ثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك lysergic acid diethylamide
5-ميثوكسي-ديسوبروبيلتريبتامين 5-methoxy-diisopropyltryptamine ("الميثُوكسي الماكر foxy methoxy")
أعشَاب
جوزة الطيب nutmeg
جينسينغ الباناكس panax ginseng (الصينيّ أو الأمريكيّ)
السَّذاب السُّوريّ (الحرمَل) Syrian rue
مُنبِّهات 5-هيدروكسي تريبتامين (5-HT1) (أدوية التريبتان triptans)
ألموتريبتان almotriptan
إليتريبتان Eletriptan
فروفاتريبتان Frovatriptan
ناراتريبتان Naratriptan
ريزاتريبتان Rizatriptan
سوماتريبتان Sumatriptan
زولميتريبتان Zolmitriptan
الأفيونات opioids
بوبرينورفين Buprenorphine
فنتانيل Fentanyl
هيدروكودون Hydrocodone
ميبيريدين Meperidine
أوكزيكودون Oxycodone
بينتازوكئين Pentazocine
ترامادول Tramadol
أخرى
البوسبيرون
كلورفينيرامين Chlorpheniramine
دكستروميثورفان Dextromethorphan (دواء مضاد للسعال)
غرانيسترون granisetron
5-هيدروكسي تريبتوفان 5-hydroxytryptophan
ليفودوبا levodopa
ليثيُوم Lithium
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
أولانزابين Olanzapine
أوندانسيترون ondansetron
ريسبيريدون Risperidone
ريتونافير ritonavir
تربتوفان tryptophan
فالبروات Valproate