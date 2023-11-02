بعضُ أسباب وملامح فقد الذاكرة
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية†
تغيُّرات الذاكرة المرتبطة بالعمر (ضعف الذاكرة المرتبط بالعمر)
نسيان عَرَضي لأشياء مثل الأسماء أو مكان مفاتيح السيارة
لا يوجد تأثيرُ في التفكير أو الوظائف العقلية الأخرى أو القدرة على القيام بالأنشطة اليومية
الفحص السريري بمفرده (خاصة الفحص العَصبي واختبار الحالة العقلية لتقييم وظائف مثل الانتباه والتوجّه أو الاهتداء والذاكرة)
الخلل المعرفي البسيط
من المتوقَّع أن تزدادَ شدَّة فقد الذَّاكرة مع تقدُّم الشخص بالعمر، وخصوصًا صعوبة تذكر الأحداث الأخيرة والمحادثات (فقد الذاكرة قصير الأمد)
لا يوجد تأثير في القدرة على القيام بالأنشطة اليومية
زيادة خطر الإصابة بالخرف
الفحص السريري (خاصة الفحص العَصبي واختبار الحالة العقلية لتقييم وظائف مثل الانتباه والتوجّه أو الاهتداء والذاكرة)
تُجرى اختباراتٌ عصبيَّة نفسيَّة منهجيَّة في بعض الأحيان، تشبه اختبارات الحالة العقلية، لكنّها تقيّم الوظيفة بمزيدٍ من التفصيل
فقد الذاكرة الذي يتفاقم مع مرور الوقت، وينتهي بعدم إدراك حدوث هذا الفقدان
صعوبة استخدام اللغة وفهمها، والقيام بالمهام اليدوية المعتادة والتفكير والتخطيط (مثل التخطيط والتسوّق لتناول الوجبات)، مما يؤدي إلى عدم القدرة على العمل بشكلٍ طبيعي
التَّوهان (مثل، عدم معرفة الوقت أو الموقع)
صعوبة تمييز الوجوه أو الأشياء الشائعة
تغيُرات في الشخصية أو السُّلُوك (مثلًا، يصبحون أشدّ تهيُّجًا أو هيجانًا أو عدوانيّةً أو عنادًا أو تشتُّتًا)
الفحص السريري (خاصة الفحص العَصبي واختبار الحالة العقلية لتقييم وظائف مثل الانتباه والتوجّه أو الاهتداء والذاكرة)
تصوير الدماغ عادةً بالرنين المغناطيسي أو التَّصوير المقطعي المحوسب لتحديد الأسباب
إجراء إختبارات عصبيَّة نفسيَّة منهجيَّة في بعض الأحيان
يمكن في بعض الأحيان إجراء البزل النخاعي لقياس مستويات نوعين شاذَّين من البروتينات (النَشَوانِي وتاو)، يظهران عندَ الإصابة بداء ألزهايمر
إجراء اختباراتٍ دمويَّة للتَّحري عن أسباب مُعيَّنة، مثل قصور الغُدَّة الدرقية أو نقص أحد الفيتامينات
فقد الذاكرة وإدراك حدوث هذا الفَقد، الذي يكون مصحوبًا عادةً بالحزن الشديد وتراجع الاهتمام بالملذّات المعتادة
مشاكل في النوم أحيانًا (قليل جدًّا أو كثير جدًا) ونَقص الشَّهية وتباطؤ في التفكير والكلام والنشاط العام
من الشائع حدوثُه عندَ الأشخاص المُصابين بالخرف أو بالخلل المعرفي البسيط أو بتغيُّرات في الذاكرة المرتبطة بالعمر
الفحص السريري بمفرده، مع استخدام الاستبيانات القياسية لتحري الاكتئاب في بعض الأحيان
الأدوية أو العقاقير، مثل
استخدام الأدوية أو العقاقير التي قد تُسبِّبُ فقدَ الذاكرة
غالبًا الاستعمال الحديث لدواء جديد أو زيادة جرعة الدواء أو حدوث تغيُّر في الصحة يمنع تأثيرَ الدواء بشكلٍ طبيعي واستفادة الجسم منه، كما يحدث في اضطرابات الكلى أو الكبد
إيقاف استخدام الدواء عادةً لمعرفة ما إذا كانت الذاكرة سوف تتحسّن
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.
CT = التَّصوير المقطعي المُحوسَب؛ MRI = التَّصوير بالرَّنين المغناطيسي؛ OTC = دون وصفة طبية.