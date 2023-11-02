بعض أسباب وملامح اليرقان
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
اضطرابات الكبد والمرارة
اليرقان الذي يحدث ببطء
تاريخ من الإفراط في تناول الكحول
ظهور صفات أنثويَّة عند الرجال، بما فيها فقدان الأنسجة العضلية ونعومة البشرة وتضخُّم الثديين وانكماش الخُصيَتين ونموُّ شعر العانة وفق نمط الإناث
تورُّم البطن النَّاجم عن تجمُّع السَّائِل (استسقاء البطن)
فحص الطبيب
الاختبارات الدموية
خزعة الكبد في بعض الأحيان
انسداد القناة الصفراويَّة بالحصاة أو في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا، من خلال ورم البنكرياس أو الأقنية الصفراويَّة
البول الدَّاكن والبراز الفاتح اللون والرَّخو والمُتكتِّل والدُّهني المظهر والكريه الرَّائحة بشكل غير طبيعي
الشُّعور بالألم في الجزء الأيمن العلوي أو في منتصف البطن
حدوث نَقصٌ في الوَزن وشعورٌ بألَم مزمن في البطن في بعض الأحيان عندما يكون الورم هو سبب حدوث الحالة
التَّصوير مثل:
الخزعة إذا كانت نتائج التصوير تشير إلى السرطان
حِكَّة شديدة
اليرقان والبول الدَّاكن في وقتٍ لاحق
يحدث خلال المراحل المتأخِّرة من الحمل عادةً
الاختبارات الدموية
التصوير بتخطيط الصدى عادةً
الأَعرَاض التي تظهر قبل حدوث اليرقان:
عند الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر غالبًا، مثل الاستعمال الترفيهي للأدوية عن طريق الحقن أو ممارسة الجنس الشرجي
الاختبارات الدَّمويَّة للتَّحرِّي عن فيروسات التهاب الكبد
خزعة الكبد إذا كان التهاب الكبد مزمنًا في بعض الأحيان
التهاب الأقنية الصفراويَّة الصفراوي الأوَّلي (اضطراب مناعة ذاتية يؤدِّي إلى تخريب الأقنية الصفراوية الصغيرة في الكبد)
الأَعرَاض التي تظهر غالبًا قبل حدوث اليرقان:
شعور بالانِزعَاج في الجزء الأيمن العلوي من البطن وتحوُّل لون الجلد إلى لون أشدُّ قتامةً وظهور ترسُّبات صفراء صغيرة من الدهون في الجلد (أورام صفراء) أو الأجفان (صفائح صفراء) في بعض الأحيان
الاختبارات الدَّمويَّة للتَّحرِّي عن وجود الأجسام المُضادَّة التي تحدث عند معظم الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب
تخطيط الصدى وغالبًا التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن
التهاب الأقنية الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي (تندُّب وتخريب الأقنية الصفراويَّة الصغيرة والكبيرة)
الأَعرَاض التي تظهر قبل حدوث اليرقان:
الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن
يكون البراز فاتح اللون ورخوًا ومُتكتِّلًا ودهنيَّ المظهر وكريه الرَّائحة بشكلٍ غير طبيعي
عند الأشخاص المصابين بالدَّاء المعوي الالتهابي غالبًا
تصوير بالرنين المغناطيسي للبطن
تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجع ERCP
اضطرابات أُخرى
انحلِال خَلايا الدَّم الحمراء (انحلال الدَّم)، والذي قد يكون ناجمًا عن:
أعراض فقر الدَّم (الشُّحوب والضَّعف والتَّعب)
استعمال دواء يُسبِّب حدوث انحلال الدَّم أو وجود اضطراب في خلايا الدَّم الحمراء عند أفراد العائلة
الاختبارات الدموية
داء ويلسون (الذي يؤدي إلى تجمُّع النحاس في الكبد)
رُعاش وصعوبة في التَّحدُّث والبلع وحركات لاإرادية وفقد التَّنسيق وتغيُّرات في الشخصية
ظهور حلقات ذهبيَّة أو ذهبيَّة مُخضرَّة في قرنية العينين (حلقات كايسر فليشر)
إجراء فحص المصباح الشِّقِّي للعينين للتَّحرِّي عن حلقات كايسر فليشر
إجراء اختبارات دمويَّة لقياس مستويات النحاس وبروتينات النُّحاس
إجراء اختبارات البول لقياس مستوى النحاس المطروح في البول
فحص خزعة من الكبد عند استمرار عدم وضوح التَّشخيص
المُضَاعَفات الجراحية مثل
يحدث بعد الجراحة مباشرةً، وخصوصًا العمليَّات الجراحيَّة الكبرى
فحص الطبيب
إجراء اختبارات أخرى في بعض الأحيان، وذلك وفقًا للأسباب المحتملة
الأدوية والسُّموم
أسيتامينوفين (بجرعات مرتفعة أو كجرعة زائدة)
بعض الأعشاب الطبيَّة مثل الجُعدة أو الكافا أو خُلاصات الشاي الأخضر أو البايروليزيدين
بعض الأدوية التي تُصرف بموجب وصفة دوائية، مثل أموكسيسيلين/كلافولانات، وأزاثيوبرين، وكلوربرومازين، وإيزونيازيد، وموانع الحمل الفموية
الحديد عندما استعماله بكميات كبيرة
سُم الفطر (من الأمانيت الشَّبيه بالقضيب Amanita phalloides)
استعمال مادَّة يمكن أن تُسبِّب اليرقان
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يقوم الأطباء عادةً بقياس مستويات البيليروبين في الدَّم وبإجراء الاختبارات الدَّمويَّة لتحديد مدى كفاءة عمل الكبد وحجم الضَّرر الذي أصابه (اختبارات وظيفة الكبد) وتقييم قدرة الدَّم على التَّجلُّط.
التصوير المقطعي المحوسَب؛ تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية التنظيري بالطريق الرَّاجع؛ نازِعَةُ هيدرُجينِ الغلُوكُوز -6- فُوسفات، تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسيّ؛ التصوير بالرنين المغناطيسي.