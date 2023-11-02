بعضُ أسباب وملامح الألم في المَفصِل الوحيد
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
التهابُ المَفصِل المُحرَّض بالبلُّورات (النِّقرس والاضطرابات المرتبطة به مثل التهاب مفاصل ببيروفوسفات الكالسيوم).
ألم مفاجئ وشديد وتورُّم والشُّعور بالدفء وانخفاض مجال الحركة، لاسيَّما في الإصبع الكبير في القدم أو الكاحل أو المعصم أو الرُّكبة
مع حدوث احمرارٍ في الجلد في بعض الأحيان
حدوث نوبات ألم مماثلة للنوبات السابقة تزول بالمعالجة أو من تلقاء نفسها
سحب وفحص سائل المَفصِل (شفط المفصل) للتَّحرِّي عن بلُّورات.
في بعض الأحيان، التصوير بالأمواج فوق الصوتية، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالأشعة السينية
تَدَمِّي المَفصِل (دم في المَفصِل)†
يمكن أن تظهر الأعراضُ بشكلٍ تلقائي أو بعد حدوث الإصابة مباشرةً
عند الشَّخص الذي تعرَّض لإصابةٍ حديثة أو يُعاني من اضطراب نزفي عادةً
سحب وفحص سائل المَفصِل (شفط المفصل).
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
التهاب المَفصِل العدوائي (مثل، عدوى جرثوميَّة أو فطريَّة أو فيروسيَّة أو داء السِّل)‡
ألم مفاجئ وشديد وتورُّم والشُّعور بالدفء ونقص مجال الحركة
يحدث الألم والتَّورُّم في بعض الأحيان وبشكلٍ تدريجي
سحب وفحص سائل المَفصِل (شفط المفصل).
الإصابة، مثل كسر أو تشوُّه داخل المَفصِل يتداخل مع حركة المَفصِل (مثل، تشوُّه غضروف المَفصِل بسبب تمزُّق هلالة الرُّكبة)
تبدأ الأَعرَاض مباشرة بعدَ الإصابة
تورُّم في كثيرٍ من الأحيان
التصوير بالأشعة السينية
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
في بعض الأحيان إدخال منظار رؤية إلى داخل المَفصِل (تنظير المَفصِل)
بداية مفاجئة لألم في أحد المَفاصِل قد ينتقل من مفصلٍ لآخر
الشُّعور بوجعٍ في الجسم وحدوث حُمَّى ومعاناة من تعبٍ شديد عادةً
يبدأ عادةً بعدَ انقضاء عدَّة أيام إلى أسابيع من حدوث الطفح الجلدي وظهور بقعة حمراء أو أكثر يكون مركزها بلون الجِّلد
عادةً بعد لدغة القُراد في منطقة تشيع فيها الإصابة بداء لايم (قد لا تُلاحَظ لدغة القراد)
فحص الدَّم للتَّحرِّي عن أضداد البَوْريلية البرغدورفيريَّة Borrelia burgdorferi، وهي الجراثيم المُسبِّبة لداء لايم
الفُصال العظمي osteoarthritis
ألم تدريجي بطيء عندَ كبار السن أو الشباب الذين يُكرِّرون إجهاد المَفصِل المُصاب (كما في أداء عمل يدوي أو ممارسة الرياضات العنيفة)
التصوير بالأشعة السينية
ألم المَفاصِل عندَ الذين استعملوا أو يستعملون الستيرويدات القشريَّة أو المًُصابين بداء الكُرَيَّاتِ المِنجَلِيَّة
الأشعَّة السِّينية بالإضافة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي
يمكن أن يُسبِّب ألمًا في مفصلٍ واحد، ويكون مصحوبًا عادةً بتورمٍ (غالبًا ما يسبب ألمًا في عدَّة مفاصل)
يحدث عند المُصابين بالصَّدفيَّة عادةً
التصوير بالأشعَّة السينية أحيانًا
الورم
ألم مَفصِلي مُتفاقم ببطء مع تورُّم عادةً
الشُّعور بألمٍ خلال الليل غالبًا
التَّصوير بالأشعَّة السِّينية والتصوير بالرنين المغناطيسي
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† هذه الأسباب نادرة.
‡ يحدث التهابُ المَفصِل العدوائي بشكلٍ أكثر تكرارًا عند المصابين بضَعفٍ في جِهَاز المَناعَة (ناجم عن اضطراب أو استعمال الأدوية) ومتعاطي المُخدِّرات عن طريق الحقن والمُصابين بداء السكّري والمعرَّضين لخطر العدوى بالعدوى المنتقلة بالجنس.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.