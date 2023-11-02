بعض أسباب وسمات عدم وضوح الرؤية
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
تغيّم البنى التشرحية في العين التي تكون شفافة في الحالة الطبيعية
الأَعرَاض التي تبدأ تدريجيًا
فقدان القدرة على التمييز بين الإضاءة والظلال (فقدان التباين)، ورؤية هالات ولآلئ نجوم حول الأضواء
في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة (مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يستخدمون الستيرويدات القشرية)
فحص الطبيب
تندب القرنية بعد الإصابة أو العدوى
عادة عند الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة سابقة أو عدوى
فحص الطبيب
اضطرابات تؤثِّر في شبكية العين
عادةً ما تبدأ الأَعرَاض تدريجيًا، ولكن قد تكون البداية مفاجئة
فقدان الرؤية المركزية أكثر بكثير من الرؤية المحيطية
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، اختبار عيني، مثل التصوير المقطعي للتماسك البصري (تصوير متخصص لمؤخرة العين) أو اختبار تصوير الأوعية بالفلوريسئين (استخدام صبغة الفلوريسئين لالتقاط صور لمؤخرة العين).
عدوى الشبكية (كما هيَ الحال في عدوى الفيروس المضخم للخلايا أو طفيليات أو داء المقوسات)
عادة عند الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري أو اضطراب آخر يُضعف الجِهاز المَناعيّ
في كثير من الأحيان احمرار العين أو الألم
اختبارات للتحقق من الكائنات الدقيقة التي يُشتبه بأنها سبب العدوى
التهاب الشبكية الصباغي (التدهور الوراثي التدريجي للشبكية)
الأَعرَاض التي تبدأ تدريجيًا
العمى الليلي بشكل رئيسي
اختبارات متخصصة يقوم بها طبيب العيون (مثل قياس استجابة الشبكية للضوء في ظروف مختلفة)
اعتلال الشبكية المرتبط باضطراب يؤثر في عموم الجسم مثل ارتفاع ضغط الدم (انظر اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم)، والذئبة الحمامية الجهازية، والسكّري، (انظر اعتلال الشبكية السكري)، أو وجود الغلوبولينِ الكِبرَوِيِّ بِالدَّم لوالدينستروم، أو الورم النِّقوي المتعدِّد، أو الاضطرابات الأُخرى التي تزيد من لزوجة الدَّم (مُتلازمة فرط اللزوجة)
في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الاضطرابات
عادةً ما يترافق بأعراض أخرى بالإضافة إلى فقدان الرؤية
فحص الطبيب
اختبارات لتحري الاضطرابات التي يشتبه في أنها تسبب اعتلال الشبكية
عوامل الخطر (مثل اعتلال الشبكية السكّري، أو التهاب العنبية، أو انفصال الشبكية، أو إصابة العين)
الرؤية الضبابية أو المشوهة (كأن يرى الشخص الخطوط المستقيمة بشكل متعرج)
فحص الطبيب
ثقب بقعي
تشوش الرؤية المستقيمة الأمامية في البداية
التصوير المقطعي للتماسك البصري
عوامل الخطر (مثل ارتفاع ضغط الدَّم، والتقدم في العمر، والزرق)
فقدان الرؤية غير المؤلم (والمفاجئ عادةً)
تشوش الرؤية في بعض الأحيان
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، تصوير الأوعية الدموية بالفلوريسئين
التصوير المقطعي للتماسك البصري (تصوير متخصص للجزء الخلفي من العين)
الاضطرابات التي تؤثِّر في العصب البصري أو اتصالاته في الدماغ
إغفال درجات السلالم، وعدم رؤية أجزاء من الكلمات المكتوبة أو المكتوبة
قياس الضغط داخل العين (قياس التوتر tonometry)، فحص الزوايا بين البنى التشريحية للعين مثل القرنية والقزحية (تنظير الزاوية العينية gonioscopy)، واختبار العصب البصري، وهي اختبارات يقوم بها طبيب العيون
التهاب العصب البصري (التهاب العصب البصري)، والتي يمكن أن تكون ذات صلة التصلُّب المتعدِّد
ألم خفيف عادةً قد يزداد سوءًا عند تحريك عين واحدة (غالبًا) أو كلتا العينين
نقص الرؤية الجزئي أو الكلّي
أَعرَاض قد تشتد في غضون ساعات أو أيام
لا يتأثر الجفنان والقرنية
في كثير من الأحيان، تصوير الدماغ والحجاجين بالرنين المغناطيسي مع عامل تباين
اضطرابات تؤثِّر في التركيز
أخطاء الانكسار (مثل قصر النظر، ومد النظر، واللابؤرية)
حدة الرؤية التي تتباين بحسب بعد الجسم عن العين
ضعف البصر الذي يمكن تصحيحه باستخدام النظارات أو الجهاز ذو الثقب pinhole device
اختبارات الانكسار التي تُجرى من قبل اختصاصي طب العيون أو اختصاصي البصريات
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
HIV= فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ MRI= التصوير بالرنين المغناطيسي.