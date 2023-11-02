* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا. HIV= فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ MRI= التصوير بالرنين المغناطيسي.