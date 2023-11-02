بعض أسباب وسمات عدم تكافؤ حجمي الحدقتين
السَّبب
السّمات الشائعة*
الحدقة المتوترة (حدقة إيدي Adie pupil) (الحدقة التي لا تتضيق بشكل طبيعي كاستجابة للضوء)
تكون إحدى أو كلتا الحدقتين متسعة بشكل كبير جدًّا، ولا تتضيق بشكل طبيعي كاستجابة للضوء، وتتوسع ببطء بعد أن تتضيق بسبب الضوء
لا توجَد أعراضٌ أخرى
حدقة أريجيل روبرتسون Argyll Robertson pupil
تتضيق الحدقة على نحو أفضل عند الاستجابة لتغير نقطة التركيز من الاستجابة للضوء (كما يحدث عندما يتحرك الطبيب إصبعه نحو العين)
تاريخ مرضي للإصابة بالزهري
العيوب الخلقية في القزحية
السمات الدائمة (مدى الحياة)
عادةً ما تترافق مع عيوب خلقية أخرى
بعض المواد الكيميائية والأدوية إذا لامست العين (بما في ذلك لصاقات السكوبولامين، والكوكايين، والبيلوكاربين، والمواد الدوائية الموجودة ضمن البخاخات المضادة للحشرات الخاصة بالحيوانات المنزلية، وبعض إرذاذات الربو أو داء الانسداد الرئوي المزمن مثل إبراتروبيوم أو تيوتروبيوم، والمبيدات الحشرية العضوية الفوسفاتية) وبعض القطرات العينية
عند الأشخاص الذين استخدموا أو تعرضوا لهذه المواد
صعوبة في التركيز أحيانًا، وخاصة على الأشياء القريبة
مُتلازمة هورنر (تضرر بعض الألياف العصبية التي تربط العين والدماغ)
تحدث على جانب واحد من الوجه، تدلي الجفن، حدقة صغيرة تتسع ببطء كاستجابة للظلام، قلة التعرق
إذا كانت مُتلازمة هورنر ناجمة عن اضطراب (مثل الشقيقة أو ورم رئوي) أو إصابة، أعراض أخرى
إصابة في العين أو جراحة عينية
عند الأشخاص الذين يعانون من إصابة عينية أو خضعوا لجراحة عينية
في بعض الأحيان الألم عند التعرض للضوء الساطع و/أو احمرار العين
تفاوت الحدقتين الفيزيُولوجي (الحدقتين المتباينتين في الحجم بشكل طبيعي)
تكون الحالة موجودة منذ زمن طويل
لا تشاهد أية أعراض أو تشوهات في أثناء الفحص
الفارق يكون أقل من 1 ملم في حجم الحدقة، والحدقة التي تتضيق بشكل طبيعي كاستجابة للضوء
رؤية مزدوجة وتدلي الجفن
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة في الرأس أو الذين يعانون من أم الدم aneurysm في أحد الشرايين التي تزود الدماغ بالدم، أو النزف في الدماغ، أو السكري أو فرط ضغط الدم الذي يؤثر في الأوعية الدموية، أو الورم الدماغي
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
COPD= داء الانسداد الرئوي المزمن.