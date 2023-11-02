بعض أسباب وسمات الفواق المُستمر
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
المريء
حرقة الفؤاد (ألم حارق يبدأ في الجزء العلوي من البطن ويمتدُّ نحو الأعلى ليصلَ إلى الحلق، مع الشُّعور بطعم الحمض في الفم في بعض الأحيان)
ألم في الصدر
سعال أو بحَّة في الصوت أو كليهما في بعض الأحيان
تتهيَّج الأعراض عند الاستلقاء في بعض الأحيان
انخفاض شدَّة الأعراض مع استعمال مضادَّات الحموضة
فحص الطبيب
محاولة المعالجة بالأدوية لتَثبيط إنتاج الحمض في بعض الأحيان
إجراء تنظير للسَّبيل الهضمي العلوي (فحص المريء والمعدة باستعمال أنبوب مشاهدة مرن) في بعض الأحيان
البطن
جراحة في البطن (حديثًة)
تاريخ واضح لجراحة حديثة
فحص الطبيب
ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، تحت القفص الصدري
الغثيان والقيء في بعض الأحيان
التصوير بتخطيط الصدى
شعور عام بالمرض (التَّوعُّك)
ضَعف الشهية
الغثيان وأحيَانًا القيء
تحوُّل لون البَّول إلى اللون الدَّاكن في بعض الأحيان، ثمَّ اصفرار لون الجلد وبياض العينين (اليرقان)
انزعاج خفيف في الجزء العلوي الأيمن من البطن
اختبارات الدم
حالات سرطان الكبد (بما فيها السرطانات التي تنتشر إلى الكبد)
انزعاج طويل الأمد في الجزء العلوي من البطن
نقص الوَزن
التعب
تصوير البطن بتخطيط الصَّدى أو بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب أو بالتَّصوير بالرَّنين المغناطيسي
ألم شديد ومستمر في الجزء العلوي من البطن
القيء عادةً
اختبارات الدم
اختبارات تصوير البطن (مثل التصوير المقطعي المحوسب CT، والتصوير بالرنين المغناطيسي MRI، وتصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسي MRCP)
الحمل
غياب فترة الحيض عادةً
الشُّعور في بعض الأحيان بدُوار صباحي أو بتورُّم الثدي
اختبار الحمل
الصَّدر
جراحة الصدر (حديثة)
تاريخ واضح لجراحة حديثة
فحص الطبيب
التهاب الغشاء المُحيط بالقلب (التهاب التأمور)
ألم حاد في الصدر يتفاقم مع التنفُُّّس والسُّعال
تخطيط كهربيَّة القلب
التهاب جزء من الغشاء المُحيط بالرئة (غشاء الجَّنب) القريب من الحجاب الحاجز ( التِهَابُ الجَنبَةِ الحِجَابِيّ )
ألم حاد في الصدر يتفاقم مع التنفُُّّس والسُّعال
أشعة سينية للصدر
سعال وحمَّى وقشعريرة وألم في الصَّدر
ضِيق في التنفُّس أحيَانًا
أشعة سينية للصدر
أخرى
تاريخ من التناول المُفرِط للكحول
فحص الطبيب
أورام دماغيَّة مُعيَّنة أو سكتات دماغيَّة
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين من المعروف أنَّهم أُُصيوا بسكتة دماغيَّة أو المصابين بورم
في بعض الأحيان الصُّداع المُتكرِّر أو صعوبة المشي أو المحادثة أو التَّكلُّم أو الرؤية
تصوير الدِّماغ بالتَّصوير بالرَّنين المغناطيسي أو بالتصوير المقطعي المُحوسَب
عند الأشخاص المصابين بالفشل الكِلوي عادةً
اختبارات الدم
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسَب؛ MRCP = تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسيّ؛ MRI= التصوير بالرنين المغناطيسي.