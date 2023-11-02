بعض أسباب وسمات الفقدان المفاجئ للرؤية
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
فقدان مفاجئ للرؤية غير مترافق بألم عيني
فقدان مفاجئ وقصير الأمد للرؤية في عين واحدة ناجم عن نوبة إقفارية عابرة (يُطلق عليها اسم كُمنة عابرة amaurosis fugax)
يدوم العمى في عين واحدة لدقائق، وقد يمتد إلى ساعات
في بعض الأحيان فحص العين الطبيعية
فحص الطبيب
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT
التصوير بتخطيط الصدى للشرايين السباتية
تخطيط صدى القلب
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
المراقبة المستمرة للنبض القلبي
انسداد الشريان الشبكي المركزي (الشريان الذي يحمل الدَّم إلى شبكية العين)
فقدان فوري وكامل للرؤية في عين واحدة
عند الأشخاص الذين توجد لديهم عوامل خطر لتصلب الشرايين (مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الشحوم في الدم، والتدخين)
فحص الطبيب
اختبار سرعة تثفل كريات الدم الحمراء (ESR)، ومستوى البروتين C التفاعلي والصُّفَيحات الدَّمويَّة
في بعض الأحيان، تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب
التصوير بتخطيط الصدى للشرايين السباتية
تخطيط صدى القلب
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
المراقبة المستمرة للنبض القلبي (راصد هولتر)
انسداد الوريد الشبكي المركزي (الوريد الذي ينقل الدَّم من شبكية العين)
عند الأشخاص الذين توجد لديهم عوامل خطر لهذا الاضطراب (مثل السكّري، وارتفاع ضغط الدم، وميل للدم لتخثر بشكل مفرط (أهبة التخثر thrombophilia)، وداء الخلية المنجلية)
فحص الطبيب
نزف الخِلط الزجاجي (نزف في المادة الهلامية التي تملأ الجزء الخلفي من مقلة العين)
عند الأشخاص الذين يعانون من رؤية بقع صغيرة أو خيوط في مجال الرؤية (أجسام طافية)، أو الذين لديهم عوامل خطر لنزف الزجاجي (مثل السكّري، تمزق الشبكية، داء الخلية المنجلية، إصابة العين)
فقدان الرؤية في كامل الحقل البصري (وليس في جزء أو أجزاء منه فقط)
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
في بعض الأحيان، تصوير الشبكية بتخطيط الصدى
التهاب الشرايين (الصدغية) ذو الخلايا العرطلة (وهي شرايين كبيرة في الرأس والعنق والجزء العلوي من الجسم)، وهو ما قد يؤدي إلى منع تدفق الدَّم إلى العصب البصري
الصُّدَاع أحيانًا، أو الألم عند تمشيط الشعر، أو الألم في الفك أو اللسان عند المضغ
في بعض الأحيان آلام وصلابة في العضلات الكبيرة في الذراعين أو الساقين (ألم العضلات الروماتيزمي polymyalgia rheumatica)
اختبار سرعة تثفل كريات الدم الحمراء، قياس مستوى البروتين C التفاعلي، وقياس الصُّفَيحات الدَّمويَّة
خزع الشِّريان الصِّدغي
الاعتلال العصبي البصري الإقفاري (تلف العصب البصري الناجم عن توقف تغذيته الدموية)
في الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لهذا الاضطراب (مثل السكّري أو ارتفاع ضغط الدم) أو في الأشخاص الذين عانوا من نوبة انخفاض شديدة جدًا في ضغط الدَّم، والتي قد تُسبب الإغماء
فحص الطبيب
اختبار سرعة تثفل كريات الدم الحمراء، قياس مستوى البروتين C التفاعلي، وقياس الصُّفَيحات الدَّمويَّة
في بعض الأحيان، خزعة الشريان الصدغي
في بعض الأحيان، تصوير الوريد السباتي بالأمواج فوق الصوتية (أحد الأوردة الرئيسية في الرقبة) وتخطيط صدى القلب (تصوير القلب الأمواج فوق الصوتية)
النزف البقعي (النزف حول البقعة أو اللطخة - الجزء الأكثر حساسية من شبكية العين) والناجم عن التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر
عادة عند الأشخاص الذين يعانون من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، أو عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لاضطرابات الأوعية الدموية (مثل ارتفاع ضغط الدم، تدخين السجائر، أو ارتفاع مستوى الدهون في الدَّم)
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
الشقيقة العينية (الصُّدَاع النصفي الذي يؤثر في الرؤية)
الومضات، وهي بقع غير منتظمة تُشاهد وهي تتحرك ببطء في المجال البصري لعين واحدة لمدة تتراواح بين 10 إلى 20 دقيقة
تشوش الرؤية المركزية أحيانًا (ما ينظر إليه الشخص مباشرة)
صداع بعد اضطراب الرؤية أحيانًا
في كثير من الأحيان، عند الشباب أو في الأشخاص المصابين بحالات من الشقيقة
فحص الطبيب
ومضات ضوئية مفاجئة وعفوية تبدو مثل البرق أو البقع المضيئة أو النجوم وتحدث بشكل متكرر (ترائي الومضات photopsias)
فقدان الرؤية الذي يُصيب منطقة واحدة، الرؤية المحيطية غالبًا
فقدان الرؤية المنتشر عبر مجال الرؤية مثل الستارة
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لانفصال الشبكية (مثل إصابة حديثة في العين، الخضوع لجراحة عينية مؤخرًا، قصر النظر الشديد)
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
في بعض الأحيان، تخطيط الصدى للعين
فقدان نفس الجزء من الحقل البصري في كلتا العينين
عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لمثل هذه الاضطرابات (مثل ارتفاع ضغط الدَّم، وتصلب الشرايين، والسكّري، وارتفاع مستوى الدهون في الدَّم، والتدخين)
في بعض الأحيان تلكؤ الكلام، واضطراب حركة العين، وضعف عضلي، و/أو صعوبة في المشي
فحص الطبيب
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
التصوير بتخطيط الصدى للشرايين السباتية
تخطيط صدى القلب
المراقبة المستمرة للنبض القلبي
فقدان مفاجئ للرؤية مع ألم في العين
ألم شديد في العين مع احمرار
صداع، وغثيان، وتقيؤ، وحساسية للضوء
اضطرابات في الرؤية، مثل رؤية الهالات حول الأضواء
قياس الضغط داخل العين (قياس التوتر tonometry)
فحص قنوات التصريف في العين باستخدام عدسة خاصة (تنظير الزاوية العينية gonioscopy) من قبل اختصاصي طب العيون
قرحة القرنية (عادة ما تنجم عن عدوى بكتيرية أو فيروسية)
في كثير من الأحيان بقعة رمادية على القرنية تتحول إلى قرحة مفتوحة ومؤلمة في وقت لاحق
آلام عينية أو إحساس بوجود جسم غريب في العين
احمرار ودُماع في العين
حَساسية للضوء
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة في العين أو الذين ينامون دون إزالة العدسات اللاصقة
فحص الطبيب
زرع مخبري لعَيِّنَة من القرحة، يقوم بأخذها طبيب العيون
ألم شديد في العين مع احمرار
حَساسية للضوء
أجسام عائمة
تورم في الجفن
في بعض الأحيان بعد جراحة العين، أو إصابة حديثة في العين، أو وجود جسم غريب في العين (على سبيل المثال، بعد طرق المعدن بمعدن آخر)، أو عدوى فطرية أو بكتيرية على سطح العين
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
الزرع المخبري للسوائل من العين، والتي يجري سحبها من قبل طبيب العيون
التهاب العصب البصري (التهاب العصب البصري)، والتي يمكن أن تكون ذات صلة التصلُّب المتعدِّد
ألم خفيف عادةً، قد يزداد سوءًا عند تحريك العينين
نقص الرؤية الجزئي أو الكلّي
تبدو الأجفان والقرنيتان بمظهر طبيعي
فحص الطبيب
في كثير من الأحيان، التصوير بالرنين المغناطيسي
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT= التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG= تخطيط كهربية القلب. ESR= سرعة تثفّل كرات الدَّم الحمراء. MRI= التصوير بالرنين المغناطيسي.