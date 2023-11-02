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بعضُ أسباب وسمات ألم أسفل الظهر

السَّبب

السّمات الشائعة*

الاختبارات†

الأسباب الشائعة

الالتواءات والوثي

ألَم

  • يحدث غالبًا في أحد جانبي العمود الفقري أو في كليهما

  • يتفاقم بالحركة ويقلّ بالراحة

  • يحدث في أثناء الرفع أو الانحناء أو الانفتال عادةً

فحص الطبيب

خشونة المفاصل، مع انضغاط جذر العصب الشوكي أحيَانًا

ألم فوق جزء معين من العمود الفقري، والذي أحيانًا

  • يتفاقم بالوقوف

  • تنقص شدَّته بالرَّاحة

  • ينتقل نحو الأسفل باتجاه الساق

  • يتزامن مع اخدرار أو ضُعف

عند كبار السن عادةً مع ألم أو تشوُّهات في مَفاصِل أخرى

التصوير بالأشعة السينية

التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أحيانًا (بالنسبة لخشونة المَفاصِل التي تكون شديدة بما يكفي للتسبب بألم جذر العصب)

الكسور الانضغاطيَّة الفقريَّة

ألم في جزء معين من العمود الفقري، يبدأ بشكلٍ مفاجئٍ في بعض الأحيان

عند كبار السنِّ أو المصابين بهشاشة العظام عادةً

التصوير بالأشعة السينية

التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان

قرص مُنفتِق، مع انضغاط جذر العصب الشوكي عادةً

ألم فوق جزء معين من العمود الفقري والذي عادةً

  • ينتقل نحو الأسفل باتجاه الساق

  • يتزامن مع اخدرار أو ضُعف

  • يتفاقم بالسعال أو العطس أو الإجهاد أو عند الميل نحو الأمام

فحص الطبيب

التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان

تصوير مقطعي محوسب في حالاتٍ نادرة

التَّضيُّق الشوكي القَطَني

ألم فوق جزء معيَّن من العمود الفقري في أسفل الظهر والذي

  • يتفاقم عند استقامة الظهر (كما هي الحال عندَ المشي أو الميل إلى الخلف)

  • يزول بالانحناء إلى الأمام أو الجلوس

  • قد ينتقل إلى ساقٍ واحدة أو إلى كِلتا الساقين

عند كبار السن عادةً

فحص الطبيب

التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان

انزِلاَق الفَقار، مع انضغاط جذر العصب الشوكي أحيَانًا

شعور بألم في الظهر في بعض الأحيان

  • عندَ المراهقين، يحدث في جانبٍ واحد من العمود الفقري، وقد ينتقل إلى الأسفل نحو الساق، ويمكن أن يتزامن مع حدوث كسر

  • عندَ البالغين، يكون فوق جزء محدد من العمود الفقري، وينتقل إلى كلتا الساقين، وينطوي على تنكُّس في الأنسجة

  • يتزامن مع اخدرار أو ضُعف

  • يتفاقم بالوقوف أو استقامة الظهر

التصوير بالأشعة السينية

التصوير بالرنين المغناطيسي أو في بعض الأحيان التصوير المقطعي المحوسب

الألم العضلي الليفي fibromyalgia

وجع وتيبُّس في عددٍ من مناطق الجسم (وليس أسفل الظهر فقط)

مناطق مؤلمة تكون ممضَّة عندَ لمسها

قلّة النوم غالبًا

أكثر شيوعًا بين النساء الشابات أو في منتصف العمر

فحص الطبيب

الأسباب الأقل شيوعًا

التهاب الفقار المُقسِّط (التهاب العمود الفقري والمَفاصِل الكبيرة)

التَّيبُّس، والذي يتفاقم غالبًا بعدَ الاستيقاظ مباشرةً

نقص تدريجي لمرونة الظهر، ممَّا يؤدي في كثير من الأحيان إلى تَحدُّب الظهر نحو الأمام

ألم واحمرار في العين أو ألم في المَفاصِل الأخرى في بعض الأحيان

عند الشباب غالبًا

التصوير بالأشعة السينية، أو في بعض الأحيان التصوير بالرنين المغناطيسي

الاختبارات الدموية

مُتَلاَزِمَة ذيل الفَرَس

اخدرار في المنطقة الأربِيَّة وحولَ الشرج

فقد السيطرة على المثانة أو فقد السيطرة على الأمعاء (السَّلَس)

التصوير بالرنين المغناطيسي MRI

الهِربِس النُطاقِيّ

ألم في شريط من الجلد إمَّا على الجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم، ولكن ليس في كليهما

تظهر نفطاتٌ عادةً على شريط مؤلم من الجلد، وغالبًا بعدَ بضعة أيام من بداية الألم

فحص الطبيب

السرطان

تفاقم الألم تدريجيًا، بغضّ النظر عن الوضعية أو النشاط

نَقص الشَّهية أو الوزن في بعض الأحيان

الأشعَّة السِّينية عادةً

التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب

العدوى

ألم مستمرّ ومتفاقم تدريجيًّا، بغض النظر عن الوضعية أو النشاط

حُمَّى أو تعرُّق ليلي في بعض الأحيان

غالبًا عندَ الذين خضعوا لجراحة في الظهر أو المصابين باضطراب في جهاز المناعة أو الذين يستعملون أدوية تثبيط جهاز المناعة أو الذين يستعملون أدوية عبر الوريد

الأشعَّة السِّينية عادةً

التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب

الاختبارات الدموية

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.تُعدُّ الملامحُ المذكورة نموذجيَّة، بما في ذلك الألم، ولكنَّها ليست موجودة دائمًا.

† إذا زال الألم دون مُعالَجَة مع عدم وجود علامات تحذيرية، فقد تكون الاختبارات غير ضرورية.

CT = التصوير المقطعي المحوسب ؛ IV = حقن بالوريد؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.

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