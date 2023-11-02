* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.تُعدُّ الملامحُ المذكورة نموذجيَّة، بما في ذلك الألم، ولكنَّها ليست موجودة دائمًا.

† إذا زال الألم دون مُعالَجَة مع عدم وجود علامات تحذيرية، فقد تكون الاختبارات غير ضرورية.