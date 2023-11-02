بعضُ أسباب وسمات ألم أسفل الظهر
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
الأسباب الشائعة
الالتواءات والوثي
ألَم
فحص الطبيب
خشونة المفاصل، مع انضغاط جذر العصب الشوكي أحيَانًا
ألم فوق جزء معين من العمود الفقري، والذي أحيانًا
عند كبار السن عادةً مع ألم أو تشوُّهات في مَفاصِل أخرى
التصوير بالأشعة السينية
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أحيانًا (بالنسبة لخشونة المَفاصِل التي تكون شديدة بما يكفي للتسبب بألم جذر العصب)
ألم في جزء معين من العمود الفقري، يبدأ بشكلٍ مفاجئٍ في بعض الأحيان
عند كبار السنِّ أو المصابين بهشاشة العظام عادةً
التصوير بالأشعة السينية
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
قرص مُنفتِق، مع انضغاط جذر العصب الشوكي عادةً
ألم فوق جزء معين من العمود الفقري والذي عادةً
فحص الطبيب
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
تصوير مقطعي محوسب في حالاتٍ نادرة
ألم فوق جزء معيَّن من العمود الفقري في أسفل الظهر والذي
عند كبار السن عادةً
فحص الطبيب
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
انزِلاَق الفَقار، مع انضغاط جذر العصب الشوكي أحيَانًا
شعور بألم في الظهر في بعض الأحيان
التصوير بالأشعة السينية
التصوير بالرنين المغناطيسي أو في بعض الأحيان التصوير المقطعي المحوسب
الألم العضلي الليفي fibromyalgia
وجع وتيبُّس في عددٍ من مناطق الجسم (وليس أسفل الظهر فقط)
مناطق مؤلمة تكون ممضَّة عندَ لمسها
قلّة النوم غالبًا
أكثر شيوعًا بين النساء الشابات أو في منتصف العمر
فحص الطبيب
الأسباب الأقل شيوعًا
التهاب الفقار المُقسِّط (التهاب العمود الفقري والمَفاصِل الكبيرة)
التَّيبُّس، والذي يتفاقم غالبًا بعدَ الاستيقاظ مباشرةً
نقص تدريجي لمرونة الظهر، ممَّا يؤدي في كثير من الأحيان إلى تَحدُّب الظهر نحو الأمام
ألم واحمرار في العين أو ألم في المَفاصِل الأخرى في بعض الأحيان
عند الشباب غالبًا
التصوير بالأشعة السينية، أو في بعض الأحيان التصوير بالرنين المغناطيسي
الاختبارات الدموية
اخدرار في المنطقة الأربِيَّة وحولَ الشرج
فقد السيطرة على المثانة أو فقد السيطرة على الأمعاء (السَّلَس)
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
ألم في شريط من الجلد إمَّا على الجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم، ولكن ليس في كليهما
تظهر نفطاتٌ عادةً على شريط مؤلم من الجلد، وغالبًا بعدَ بضعة أيام من بداية الألم
فحص الطبيب
السرطان
تفاقم الألم تدريجيًا، بغضّ النظر عن الوضعية أو النشاط
نَقص الشَّهية أو الوزن في بعض الأحيان
الأشعَّة السِّينية عادةً
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب
العدوى
ألم مستمرّ ومتفاقم تدريجيًّا، بغض النظر عن الوضعية أو النشاط
حُمَّى أو تعرُّق ليلي في بعض الأحيان
غالبًا عندَ الذين خضعوا لجراحة في الظهر أو المصابين باضطراب في جهاز المناعة أو الذين يستعملون أدوية تثبيط جهاز المناعة أو الذين يستعملون أدوية عبر الوريد
الأشعَّة السِّينية عادةً
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب
الاختبارات الدموية
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.تُعدُّ الملامحُ المذكورة نموذجيَّة، بما في ذلك الألم، ولكنَّها ليست موجودة دائمًا.
† إذا زال الألم دون مُعالَجَة مع عدم وجود علامات تحذيرية، فقد تكون الاختبارات غير ضرورية.
CT = التصوير المقطعي المحوسب ؛ IV = حقن بالوريد؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.