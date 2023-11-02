‡ على الرغم من أن الاختبار السمعي يُجرى دائمًا من قبل الطبيب، إلا أنه لا يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن الوصول إلى التشخيص من خلال فحص الطبيب والاختبار السمعي دون أي اختبارات إضافية.وبعبارة أخرى، إذا كانت الحالة لا تستدعي أية اختبارات إضافية.