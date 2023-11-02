بعض أسباب وخصائص نقص السمع
السبب*
الخصائص المشتركة†
المقاربة التشخيصية‡
الأذن الخارجية (فقدان السمع التوصيلي)
انسداد (بسبب تراكم شمع الأذن، أو وجود جسم غريب في القناة السمعية، أو عدوى الأذن الخارجية، أو الإصابة بورم في حالات نادرة)
يمكن مشاهدتها في أثناء فَحص الطَّبيب
فحص الطبيب
الأذن الوسطى (فقدان سمع توصيلي)
عادة ما تبدو طبلة الأذن غير طبيعية (يمكن مشاهدتها في أثناء الفحص السريري)
في بعض الأحيان دوخة، أو ألم، أو حس امتلاء في الأذن، أو خروج مفرزات من الأذن
في كثير من الأحيان وجود إصابات عديدة سابقة بالعدوى الأذنية
قياس طبلة الأذن tympanometry (وضع جهاز في الأذن لقياس قدرة الصوت على العبور ضمن الأذن)
التصوير الشعاعي في حالات العدوى الشديدة أو المتكررة
انثقاب في طبلة الأذن غالبًا ما يمكن مشاهدته من قبل الطبيب، وجود دم في القناة السمعية أو خلف طبلة الأذن، أو كليهما
عند شخصٍ تعرض مؤخراً لإصابة واضحة
فحص الطبيب
تصلب الأذن Otosclerosis
في كثير من الأحيان يكون أحد أفراد الأسرة مصابًا بحالة نقص سمع مماثلة
نقص السمع الذي يزداد سوءًا بالتدريج
نقص السمع الذي غالبًا ما يبدأ في العشرينات أو الثلاثينات
قِياسُ الطَّبل
الأورام (الخبيثة أو الحميدة)
في كثير من الأحيان ورم يمكن مشاهدته من قبل الطبيب في أثناء الفحص السريري
نقص السمع في أذن واحدة فقط
التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
الأذن الداخلية (فقدان سمع حسي)
الاضطرابات الوراثيَّة
في كثير من الأحيان يكون أحد أفراد الأسرة مصابًا بحالة نقص سمع مماثلة
كثيراً ما يترافق باضطراب في أعضاء أخرى في الجسم
الاختباراتُ الجينية
تصوير الأذن الداخلية باستخدام التصوير المقطعي المحوسب و/أو الرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
التعرض للضجيج
عادة ما يكون واضحاً عند تحري القصة السريرية للمريض
ضعف السمع المؤقت أو الدائم، وذلك استنادًا إلى مستوى ارتفاع الصوت ومدة التعرض له
فحص الطبيب
كبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة بالنسبة للرجال وتزيد عن 65 سنة بالنسبة للنساء)
فقدان تدريجي للسمع في كلا الأذنين
الفحص العصبي الاعتيادي
فحص الطبيب
الأدوية التي يمكن أن تُلحق الضرر بالأذن (الأدوية السامة للأذن)، مثل
عند الشخص الذي سبق له استخدام أحد هذه الأدوية
نقص السمع في كلتا الأذنين
في بعض الأحيان دوخة وفقدان التوازن
فحص الطبيب
قياس مستويات الأدوية في الدم في بعض الأحيان
العدوى، مثل
وجود تاريخ واضح للإصابة بالعدوى
نقص السمع في أثناء الإصابة بالعدوى أو بعد فترة وجيزة منها
فحص الطبيب
أمراض الروماتيزم الجهازية واضطرابات المناعة الذاتية الأخرى مثل
في بعض الأحيان التهاب مفصلي وطفح جلدي
غالبًا عند شخص مُصاب بالمرض
الاختبارات الدموية
مرض مناعي ذاتي في الأذن الداخلية
نقص السمع في كلتا الأذنين والذي قد يحدث ويذهب وقد يتفاقم مع مرور الوقت
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى
متلازمة مينيير (بما في ذلك داء مينيير)
نوبات من فقدان السمع للأصوات ذات التواتر المنخفض (عادة في أذن واحدة فقط)
الشعور بحس امتلاء في الأذن
رنين أو طنين في الأذن أحيانًا و/أو إحساس كاذب بالحركة أو الدوران (دوار)
التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم) لاستبعاد الإصابة بورم
تغيرات الضغط (ويُسمى الرض الضغطي barotrauma، كما قد يحدث في أثناء الغوص)
الصمم في إحدى أو كلتا الأذنين
ظهور مفاجئ للأعراض في أثناء القيام بنشاط مُسبب لها(على سبيل المثال، الغوص، الهبوط السريع بالطائرة) أو بعد تعرض الأذن لضربة
قد يترافق أحيانًا بالألم، أو صوت انفجار، أو دوخة، أو رنين في الأذن
قِياسُ الطَّبل
اختبار التوازن مع تخطيط كهربية الرأرأة electronystagmography (اختبار لتسجيل الحركات اللاإرادية للعين الناجمة عن حالة تعرف باسم الرأرأة nystagmus)
التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
إصابة في الرأس (مع كسر قاعدة الجمجمة غالبًا)§
عند شخص تعرض لإصابة شديدة واضحة مؤخرًا
من المحتمل أن يُصاب المريض بدوخة أو تدلي عضلات الوجه
خروج سوائل من الأذن المصابة في بعض الأحيان (دموية أو بلون دموي أو رائقة) أو تجمع الدم خلف طبلة الأذن
التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
الاعتلال العصبي السمعي
كشف جيد للأصوات، ولكن دون فهمها بشكل جيد
الاختبارات السمعية المتخصصة
التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
الجهاز العصبي (فقدان عصبي)
الأورام، مثل
نقص السمع في أذن واحدة فقط، ويترافق غالبًا مع الطنين
الدوخة أو الدوار في كثير من الأحيان، مع مشاكل في التوازن
في بعض الأحيان تدلي عضلات الوجه و/أو خدر في الوجه واضطراب حاسة الذوق
التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل التباين (غادولينيوم)
اضطرابات مُزيلة للميلانين demyelinating disorders، مثل التصلُّب المتعدِّد
نقص السمع في أذن واحدة فقط
أحيَانًا ضعف أو حس خدر يأتي ويذهب، ويحدث في أجزاء مختلفة من الجسم
تصوير الدماغ والحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي باستخدام عامل تباين (غادولينيوم)
البزل النخاعي في بعض الأحيان
* جرى سرد الأسباب في كل مجموعة بحسب الترتيب التقريبي للتواتر.
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
‡ على الرغم من أن الاختبار السمعي يُجرى دائمًا من قبل الطبيب، إلا أنه لا يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن الوصول إلى التشخيص من خلال فحص الطبيب والاختبار السمعي دون أي اختبارات إضافية.وبعبارة أخرى، إذا كانت الحالة لا تستدعي أية اختبارات إضافية.
§ قد يعاني المريض من مزيج من فقدان السمع التوصيلي وفقدان السمع الحسي العصبي.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.