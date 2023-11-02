بعض أسباب وخصائص فقدان حاسة الشم
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
انسداد داخل الأنف
عند الأشخاص الذين يشتكون من أعراض حساسية مزمنة (مثل احتقان الأنف وخروج مفرزات رائقة)
لا يوجد ألم
الأَعرَاض التي غالبًا ما تحدث في أثناء مواسم محددة أو بعد التعرض لمواد معينة
فحص الطبيب فقط
سلائل يمكن مشاهدتها عادةً من خلال الفحص المباشر
فحص الطبيب فقط
تخرب المستقبلات الشمية‡
الأغشية المخاطية الجافة، والقاسية، وقليلة الثخانة
الممرات الأنفية المتسعة
تقشر باطن الأنف
رائحة كريهة الرائحة في الأنف
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
خزعة في بعض الأحيان
خروج مفرزات أنفية سميكة وكريهة الرائحة في معظم أو جميع الأوقات
إصابة سابقة بعدوى في الجيوب
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
التصوير المقطعي المحوسب عادةً
فقدان حاسة الشم وغالباً ما يترافق بأعراض العدوى (مثل الحمى أو السعال)
اختبار الفيروس عندما يكون متاحًا
الأدوية والعقاقير غير المشروعة (مثل الأمفيتامينات، أو إنالابريل، أو هرمون الإِسترُوجين، أو نافازولين، أو فينوثيازين، أو ريزيربين أو استخدام مزيل الاحتقان لفترة طويلة)
في الأشخاص الذين يبلغون عن تناول مثل هذه الأدوية عادةً
فحص الطبيب فقط
بعض أنواع العدوى الفيروسية في المجاري التنفسية العليا (مثل لإنفلونزا)
فقدان حاسة الشم الذي تحدث بعد الإصابة بعدوى
فحص الطبيب فقط
السموم (مثل الكادميوم والمنغنيز)
عند الأشخاص الذين يبلغون عن التعرض لمثل هذه السموم
فحص الطبيب فقط
الأورام (سبب نادر)
مشاكل محتملة في الرؤية أو فقدان حاسة الشم فقط
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب
تخرب المسارات الشمية في الدماغ
التشوش الذهني المترقي وفقدان الذاكرة القريبة
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
الاختبارات العصبية والنفسية§
جراحة في الدماغ أو الإصابة بعدوى دماغية
عند الأشخاص الذين خضعوا لجراحة في الدِّمَاغ أو أصيبوا بعدوى دماغية
التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
أورام الدماغ (سبب نادر لفقدان حاسة الشم)
في بعض الأحيان صداع و/أو أَعرَاض أخرى لاضطراب وظيفة الجهاز العصبي، مثل الوهن، والخدر، وصعوبة الكلام أو رؤية أو البلع
التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
الاضطرابات العصبية التنكسية (مثل التصلُّب المتعدِّد)
نوبات متقطعة من أَعرَاض اضطراب وظيفة الجهاز العصبي، مثل الوهن، والخدر، وصعوبة الكلام أو رؤية أو البلع
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان
عند الأشخاص الذين يعانون من إصابة في الرأس
التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.
‡ الاختبارات العصبية النفسية هي اختبارات تفصيلية تغطي الجوانب الرئيسية للوظيفة الذهنية، بما في ذلك الذاكرة والمزاج.
§ لم يتم بعد تأكيد أن تخريب مستقبلات الشم هي الآلية التي تقف وراء فقدان حاسة الشم.
CT= التصوير المقطعي المحوسب؛ COVID-19 = داء فيروس كورونا 2019، MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.