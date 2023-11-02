بعضُ أسباب ظهور الدَّم في البول وملامحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
فرط تنسُّج البروستات الحميد (ضخامة غير سرطانيَّة لغدة البروستات)
عندَ الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا بشكلٍ رئيسي
المعاناة غالبًا من صعوبة بَدء التَّبوُّل أو ضَعف جريان البول أو الشعور بعدم اكتمال التَّبوُّل أو حدوث تقاطر بعدَ الانتهاء من التَّبوُّل
تُكتشَف ضخامة البروستات في أثناء إجراء المَسّ الشرجي
اختبارات دمويَّة لقياس مستوى المُستضِدّ النَّوعي للبروستات
إجراء اختبار تخطيط الصدى للمثانة في كثيرٍ من الأحيان، وذلك لقياس كميَّة البول المُتبقية في المثانة بعد التَّفريغ (حجم البول الثُّمالي بعد الإفراغ)
بشكل رئيسي عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا أو الذين يعانون من عوامل الخطر لهذه السرطانات (كالتدخين وأفراد الأسرة الذين أُصيبوا بالسرطان أو التَّعرُّض لمواد كيميائية قد تُسبِّبُ السرطان)
الشعور في بعض الأحيان بحرقة أو ألم في أثناء التَّبوُّل أو الحاجة المُلحَّة للتَّبوُّل
أَعرَاض تصيب كامل الجسم (مثل الحُمَّى أو القشعريرة أو نَقص الوَزن أو التَّعرُّق) في كثيرٍ من الأحيان
فحص الجزء الدَّاخلي من المثانة باستعمال أنبوب مشاهدة مرن يجري إدخاله من خلال الإحليل (تنظير المثانة)
إمكانيَّة إجراء خزعة المثانة
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
ينبغي إجراءُ فحصٍ لخزعة من البروستات عند الاشتباه بوجود إصابة بسرطان البروستات
التهاب المثانة (عدوى المثانة)
عند النساء والفتيات عادةً
الحاجة المُتكرِّرة والمُلِحَّة للتَّبوُّل
حُرقة أو ألم في أثناء التَّبوُّل
الاستيقاظ خلال الليل للتَّبوُّل
ظهور دم في البول أو طرح بول كريه الرَّائحة في بعض الأحيان
فحص الطبيب
تحليل البول وزرع البول عادةً
الإصابة
إصابة واضحة عادةً
تصوير مقطعي مُحوسَب للبطن والحوض عادةً
اضطرابات الترشيح الكلوي (اضطرابات كُبيبيَّة، مثل التِهابُ كُبَيبَاتِ الكُلَى)
ارتفاع ضغط الدَّم وتورُّم في القدمين أو الساقين في بعض الأحيان
أحيَانًا بروتين في البول، أو خلايا دم حمراء مُشوَّهة، أو كتل من خلايا الدم الحمراء، أو تراجع وظائف الكُلى
إمكانيَّة تحوُّل لون البول إلى اللون الأحمر أو الدَّاكن (لون الكولا)
تحدث بعدَ العدوى في بعض الأحيان
تُصيب الأشخاص الذين يُعاني أفراد أسرهم من مشكلة كلويَّة أو من اضطراب في النسيج الضَّام في بعض الأحيان
تحليل البول
الاختبارات الدموية
ألم طويل الأمد في الخاصرة أو البطن
ارتفاع ضغط الدم:
يُكتَشف التضخُّم في الكلى في بعض الأحيان عند إجراء اختبار تصويرٍ لسبب آخر أو في أثناء فَحص الطَّبيب
التصوير بتخطيط الصدى
التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن غالبًا
عندَ الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا بشكلٍ رئيسي
يُكتَشف وجودُ كتلة في البروستات خلال إجراء المسِّ الشرجي في بعض الأحيان
ضَعف جريان البول وصعوبة بَدء التَّبوُّل وحدوث تقاطر عندَ نهاية التَّبوُّل في بعض الأحيان
اختبارات دمويَّة لقياس مستوى المُستضِدّ النَّوعي للبروستات
إجراء خزعة للبروستات إذا كان مستوى المُستضِدّ النَّوعي للبروستات مرتفعًا
التهاب البروستات (عدوى غدَّة البروستات)
الحُمَّى وصعوبة بدء التَّبوُّل وتكرار التَّبوُّل والحاجة إلى التَّبوُّل خلال الليل والشعور بالحرقة وبالألم في أثناء التَّبوُّل
ظهور أعراض وجود انسداد طويل الأمد في السبيل البولي (بما فيها ضَعف قوة جريان البول أو صعوبة تمرير البول أو حدوث تقاطر في نهاية التَّبوُّل)
تضخُّم مؤلم باللمس في غدة البروستات عند إجراء المس الشرجي في حالات العدوى الحادَّة، بينما قد لا تظهر أيَّة أعراض مهمَّة عندما يكون التهاب البروستات مزمنًا
فحص الطبيب
تحليل البول وزرع البول
التصوير بتخطيط الصدى عبر المستقيم أو تنظير المثانة في بعض الأحيان
عندَ الأشخاص الذين شُخِصت إصابتهم بداء الكُريَّات المنجليَّة عادةً
عندَ الأشخاص من أصولٍ أفريقيَّة أو متوسطيَّة بشكلٍ رئيسي
عند الأطفال والشباب في كثيرٍ من الأحيان
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن وجود هيمُوغلُوبين غير طبيعي في خلايا الدَّم الحمر
ألم شديد ومفاجئ في الجانب السفلي من الظهر (الخاصرة) أو ألم على شكل نوبات في البطن أو أعلى الفخذ
الرغبة في التَّبوُّل مع العجز عن القيام بذلك في بعض الأحيان
التقيّؤ أحيانًا
تصوير مقطعي محوسَب أو تخطيط الصدى للكلى والحالبين والمثانة
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكونَ موجودة دائمًا.
† تتضمَّن الاختباراتُ تحليل البول عندَ جميع الأشخاص وكذلك اختبارات دمويَّة لتقييم الوظيفة الكلويَّة عندَ معظمهم واختبارات التصوير للكُلى والحوض عند معظم كبار السن.
CT = التَّصوير المقطعي المحوسَب؛ MRI = التصوير بالرَّنين المغناطيسي؛ PSA = المُستضدّ النَّوعي للبروستات.