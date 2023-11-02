بعض أسباب الرؤية المزدوجة عندما تكون كلتا العينين مفتوحتين
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
الاضطرابات التي تؤثِّر في السيطرة على عضلات العين من خلال الجهاز العصبي†
بعض أنواع السكتات الدماغية أو النوبات الإقفارية العابرة
في كثير من الأحيان عند البالغين الأكبر سنًا والأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر لهذه الاضطرابات (مثل ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، ومرض السكّري)
أحيانا تداخل الكلام، أو الوهن الجسدي، و/أو صعوبة المشي
فحص الطبيب
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT
كتلة تضغط على العصب، كما يحدث عند تبارز جدار أحد الشرايين (أم الدم الدماغية) أو الإصابة بورم
في كثير من الأحيان الألم (المفاجئ إذا كان ناجمًا عن أم الدم) وغالبًا ما يترافق بأعراض أخرى تشير إلى ضعف الجهاز العصبي (مثل الضعف العضلي، وفقدان التنسيق الحركي، وأحاسيس غير طبيعية في الجلد)
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT
التهاب أو عدوى في العين أو البنى التشريحية المحيطة بها (مثل خراج، أو التهاب الجيوب، وفي حالات نادرة، قد يترافق مع جلطة دموية في الجيب الكهفي في قاعدة الجمجمة)
ألم مستمر
في بعض الأحيان حمى، قشعريرة، تعب، فقدان الإحساس في الوجه، و/أو جحوظ العينين
التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحجاجين وأحيانًا الدماغ
فترات من الصحة الجيدة نسبيًأ بالتناوب مع نوبات من تفاقم الأَعرَاض
الضعف الجسدي المعاود من يوم لآخر
أحاسيس غير طبيعية مثل الوخز، أو الخدر، أو الألم، أو الحرقة، أو الحكة
الخَرَق وسوء الأداء الجسدي
فقدان القوة أو المهارة في ساقٍ أو يدٍ، ممَّا يجعلهما متيبستان.
مع تفاقم الاضطراب، تظهر أعراض مثل الرجفان، والشلل الجزئي أو الكامل، والتقلصات العضلية اللاإرادية (فرط التوتر النسيجي spasticity)، ممَّا يُسبب أحيانًا تقلصات مؤلمة
كلام بطيء ومتداخل
مشاكل في التبوُّل و/أو وظيفة الأمعاء
التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي
رؤية مزدوجة متقطعة
صعوبة في الكلام أو البلع
الضُّعف
العضلات التي تضعف عندما تُستخدم بشكل متكرر
فحص الطبيب
اختبارات الأجسام المُضادَّة، أو الاختبارات الكهربائية للعضلات، أو كلاهما
تاريخ من استعمال الكحول لفترة طويلة
الخَرَق وسوء الأداء الجسدي، وضعف التنسيق، والتَّخليط الذهنِي
فحص الطبيب
الاضطرابات التي تعيق حركة العين
داء غريفز (تثخُّن العضلات والأنسجة حول العين -يسمى أيضًأ اعتلال العين الارتشاحي infiltrative ophthalmopathy- الذي يحدث غالبًا عند الأشخاص الذين يعانون أيضًا من فرط نشاط الغُدَّة الدرقية، ونادرًا ما يحدث عند الأشخاص الذين يتمتعون بغدة درقية طبيعية)
جحوظ العينين، وغالبا ما يترافق مع ألم أو تهيج في العين، ودُماع، وحساسية للضوء، وتضخم الغُدَّة الدرقية (دُراق goiter)، وزيادة ثخانة الجلد على الساق
الاختبارات الدَّموية لتقييم الوظيفة الدرقية
الإصابات، مثل كسر الحجاج أو تجمع الدَّم (ورم دموي hematoma)
الألم
عند الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة عينية واضحة مؤخرًا
تصوير الحجاج بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT
الأورام (بالقرب من قاعدة الجمجمة، أو الجيوب، أو الحجاج، والتي يُطلق عليها أورام المدارية)
ألم لا علاقة لحركة العين به في كثير من الأحيان، جحوظ في عين واحدة، وأحيَانًا أعراض أخرى ناجمة عن ضعف الجهاز العصبي
التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحجاج، وللدماغ أحيَانًا
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يعتمد وجود الألم أو عدمه على سبب الحالة.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG = تخطيط كهربائية القلب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.