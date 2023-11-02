بعضُ أسباب الأزيز ومَلامحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
السعال
تظهر أعراض عدوى الجهاز التنفُّسي العلوي (مثل انسداد الأنف) أحيانًا
لا يوجد تاريخ معروف لاضطراب في الرئة عادة
فحص الطبيب
صفير يبدأ فجأة، في غضون 30 دقيقة من التعرُّض لمسببات الحساسية (المستأرِجات) المعروفة أو المحتملة عادةً، مثل حبوب اللقاح (غبار الطلع)
في كثير من الأحيان، يوجد انسداد الأنف، وقشعريرة ، وحكة في العينين، وعُطاس
فحص الطبيب
يوجد تاريخ للربو عادة
أزيز يبدأ تلقائيًا أو بعدَ التعرض لمؤثرات أو منبِّهات معينة (مثل حبوب اللقاح أو حالات حساسية أخرى، أوعدوى في الجهاز التنفُّسي العلوي، أو البرد، أو ممارسة الرياضة أو الجهد)
فحص الطبيب
يتطلب أحد هذه الاختبارات التالية أو أكثر أحيانًا:
التهاب القُصَيبات (عدوى الجهاز التنفُّسي السفلي)
عند الأطفال دون 18 شَهرًا من العمر
يظهر من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل في شمال الكرة الأرضية عادةً
تظهر أعراض عدوى الجهاز التنفُّسي العلوي (مثل احتقان الأنف والحمى) والتنفُّس السريع عادةً
فحص الطبيب
في منتصف العمر أو البالغين الأكبر سنًا
عند الأشخاص الذين يعانون من داء الانسداد الرئوي المزمن COPD
تاريخ من التدخين الشديد
صعوبة في التنفُّس
أشعة سينية للصدر
جسم غريب تم استنشاقه
أزيز أو سعال ذو نبرة حادة يحدث فجأة عند الأشخاص (عند الرضع أو صغار السن عادةً) دون أي أعراض لعدوى الجهاز التنفُّسي العلوي، أو الحمى، أو غيرها من أعراض المرض
أشعة سينية أو تصوير مقطعي للصدر
تَنظير القصبات bronchoscopy
مرض الارتجاع المريئي المَعدي GERD مع ارتجاع لمحتويات المعدة إلى الرئتين (الرشف أو الاستنشاق المزمن)
الأزيز المزمن أو المتكرِّر
في كثير من الأحيان، ألم حارق بالصدر أو البطن، يزدادُ سوءًا بعد تناول أطعمة معينة، أو في أثناء ممارسة الرياضة أو الجهد، أو عند الاستلقاء
طعم حموضة أو مرارة، وخاصَّة عندَ الاستيقاظ
بحَّة في الصوت
سعَال يحدث في منتصف الليل أو في الصباح الباكر
لا توجد أعراض للإصابة بعدوى في الجهاز التنفُّسي العلوي أو حساسية
فحص الطبيب فقط أحيانًا
في بعض الأحيان، استخدام العقاقير التي تثبِّط الحمض، مثل أحد حاصرات الهستامين-2 (H2) أو مثبِّطات مضخَّة البروتون، لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض ستختفي
إدخال أنبوب رؤية مَرِن في المريء والمعدة (التنظير الداخلي) أحيانًا
وضع جهاز استشعار (مجسّ) في المريء أحيَانًا، لمراقبة الحموضة (الرقم الهيدروجيني) لمدَّة 24 ساعة
تورم (وذمة) في الساقين عادةً
ضيق في التنفُّس يزداد سوءًا في أثناء الأستلقاء، أو يظهر بعدَ ساعة أو ساعتين من النوم
أصوات تشير إلى وجود سوائل في الرئتين، وتُسمَع من خلال سماعة الطبيب
أشعة سينية للصدر
في بعض الأحيان، يُجرَى فحص للدَّم لقياس المادة المُنتَجة عند إجهاد عضلة القلب (وهي تدعى الببتيد الدماغي المدرّ للصوديوم BNP)
تخطيط صدى echocardiography القلب أحيَانًا
مهيجات يجري استنشاقها
أزيز يظهر فجأه بعدَ التعرض للمهيجات في العمل (التعرض المهني) أو الاستخدام غير الملائم لمنتجات التنظيف
فحص الطبيب
أزيز عند الشهيق والزفير، وخاصة عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لمرض السرطان أو علاماته (مثل تاريخ التدخين، والتعرُّق الليلي، ونَقص الوَزن، ونفث الدم)
أشعة سينية أو تصوير مقطعي للصدر
الأدوية (مثل مثبِّطات الإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين ACE، وحاصرات مستقبلات البيتا، والأسبرين، ومضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى NSAIDs)
عادةً عند الأشخاص الذين بدأوا مؤخرًا باستخدام دواء جديد، وبشكل أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين لهم تاريخ لانسداد مجرى الهواء (كما يحدث في الربو)
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يقيس الأطباء مستوى الأكسجين في الدَّم باستخدام جهاز استشعار يوضع على الأصبع (قياس التأكسج النبضي) عادة.يُجرى تصوير بالأشعة السينية للصدر إلاَّ إذا كانت أعراض الشخص توضّح الإصابة بنوبة اضطراب مزمن مُشخَّص من قبل.
ACE = الإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين؛ COPD = داء الانسداد الرئوي المزمن؛ CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ GERD = داء الارتجاع المريئي المعدي؛ NSAIDs = الأدوية اللاستيرويديَّة المضادَّة للالتهاب.