† يقيس الأطباء مستوى الأكسجين في الدَّم باستخدام جهاز استشعار يوضع على الأصبع (قياس التأكسج النبضي) عادة.يُجرى تصوير بالأشعة السينية للصدر إلاَّ إذا كانت أعراض الشخص توضّح الإصابة بنوبة اضطراب مزمن مُشخَّص من قبل.