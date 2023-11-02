بعضُ أسباب ألم الحوض عندَ النِّساء
السَّبب
الخصائص المشتركة†
المقاربة التشخيصية‡
ألم طمثي، متعلِّق بالدورة الطمثية
تشنجات طمثية متوسطة إلى شديدة
يمكن للألم الحوضي أيضًا ألا يكون مرتبطًا بالدورة الطمثية
في بعض الأحيان الألم في الحوض في أثناء الجِماع أو التغوّط
العُقم أحيَانًا
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
التصوير بالرنين المغناطيسي إن كانت نتائج التصوير بالأمواج فوق الصوتية غير حاسمة
تنظير البطن (إدخال أنبوب مشاهدة رقيق في البطن) لتحرِّي الأنسجة غير الطَّبيعية والحصول على عيِّنة منها للخزعة، وفي حالات قليلة بضع البطن (إحداث شق كبير في البطن يُمكّن الأطباء من رؤية الأعضاء مباشرة)
التنظير السيني في حالات قليلة (إدخال أنبوب مشاهدة مرن لفحص الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة، والمستقيم، والشرج) أو تنظير المثانة (إدخال أنبوب مشاهدة مرن لفحص المثانة)
تشنجات طمثية مؤلمة (عسر الطمث)
ألم ماغِص يتميز بأنه
الصداع، أو الغثيان، أو الإمساك، أو الإسهال، أو زيادة الرغبة في التبوّل (الإلحاح البولي) في بعض الأحيان
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل لاستبعاد الأسباب لأخرى
الدورات الطمثية المؤلمة أو الألم الحوضي غير المرتبط بالدورات الطمثية؛ يمكن أن يكون الألم خفيفاً إلى شديدًا
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
التصوير بالرنين المغناطيسي إذا كان التصوير بالأمواج فوق الصوتية غير حاسم
ألم الإباضة (ألم في منتصف الدورة الشهرية)
ألم متوسط إلى شديد، وحاد، يتميز بأنه
نزف خفيف بقعي في بعض الأحيان
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل لاستبعاد الأسباب لأخرى
مرتبط بالحمل
الحمل خارج الرحم (تَوَضُّع الحمل بشكل غير طبيعي - وليس في مكانه المعتاد داخل الرحم)
الألم الحوضي أو البطني و/أو النزف المهبلي في مرحلة مبكرة من الحمل
إذا تمزَّق الحمل خارج الرحم، يحدث ألم شديد يتسم بما يلي
دوخة، أو إغماء، أو تسرُّع القلب، أو انخفاض خطير في ضغط الدَّم (صدمة) بسبب النزف الداخلي الشَّديد، في بعض الأحيان
اختبار الحمل
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
تنظير البطن أو فتح البطن في بعض الأحيان
ألم مستمر أو متقطع، متعلِّق بالجهاز التناسلي، ولكن ليس بالدورة الطمثية أو الحمل
كيسة مبيضية أو ورم مبيضي غير سرطاني
ألم حوضي أو بطني يتسم بأنه كليل أو حاد ومستمر، وغالبًا على جانب واحد
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحوض والبطن من حين لآخر
تمزّق كيسة مبيضيَّة
ألَم
يحدث أحيانًا بعد الممارسة الجنسية
دوخة، أو إغماء، أو نزف مهبلي طفيف
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
تعداد الدم الكامل CBC (عند الاشتباه بوجود نزف كبير)
انفتال المُلحَقات أو المبيض
ألم شديد
ألم يأتي ويذهب (كأنَّ المَبيضَ ينفتل ويعود إلى طبيعته) أحيَانًا
الغثيان، والتقيؤ، وخفة الرأس عادةً، والإغماء في بعض الأحيان
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
تنظير البطن
ألم حوضي أو بطني يتسم بأنه كليل أو حاد ومستمر، وغالبًا على جانب واحد
أعراض هضمية أو بولية جديدة ومستمرة (التَّطبُّل، أو صعوبة الأكل، أو الشعور بالامتلاء بسرعة، أو الشعور بالحاجة المُلحَّة للتبوُّل، أو الحاجة للتبوُّل بشكلٍ مُتكرِّر)
نَقص الوَزن غير المفسّر في بعض الأحيان
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
في بعض الأحيان، الاختبارات الدَّمويَّة لقياس المواد التي يفرزها الورم
التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحوض والبطن غالبًا
ألم حوضي تدريجي قد يُشعَر به في أحد أو كلا الجانبين
الشعور بألمٍ خلال الجِّماع في بعض الأحيان
أحيَانًا الحُمى
مُفرَزات مهبلية عادة، تكون ذات رائحة كريهَة التي أحيانًا، ويمكن أن تصبح بلون أصفر مُخضرّ عندما تزداد العدوى سوءًا
اختبارات لكشف العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي باستخدام عَيِّنَة من مُفرَزات مأخوذة من عنق الرحم، تعداد الدم الكامل (CBC)، واختبار البول
التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
الالتصاقات (أشرطة من النسيج الندبي بين بنى غير مترابِطة أو متلاصقة عادة، في الرحم أو الحوض)
ألم حوضي
ألم في أثناء الجِماع
لا يوجد نزفٌ أو مفرزات من المهبل
غثيان وتقيؤ في حالات نادرة (ممَّا يشير إلى انسداد في الأمعاء)
تنظير البطن أو في بعض الأحيان فتح البطن
ألم اللفافة العضلية الحوضي
ألم مزمن أو متكرر في واحد أو أكثر من مكونات السبيل التناسلي (الفرج، المهبل) أو بُنى حوضيَّة أخرى (المثانة، المستقيم، الأرداف، الوركين، البطن)
تقييم الطبيب
لا علاقة للجهاز التناسلي
ألم يبدأ عادةً حول السرة ومن ثم يستقرّ في الجزء السفلي الأيمن من البطن عادةً
نَقص الشَّهية، والغثيان والقيء عادة
حمَّى في كثير من الأحيان
التصوير المقطعي المحوسب للبطن؛ ويمكن إجراء التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي في حال عدم توفر التصوير المقطعي المحوسب
في بعض الأحيان ألم فوق عظم العانة مباشرة
حاجة ملحَّة للتبوّل، و/أو التبوّل بشكل أكثر تواترًا، و/أو الشعور بحرقة في أثناء التبوّل
اختبار للبول
ألمٌ أو مضض في الجزءِ السفلي الأيسر من البطن، على الجزء الأيسر عادةً
الحُمّى
التصوير المقطعيّ المُحوسَب للبطن
الداء الالتهابي المعوي، بما في ذلك
ألم بطني ماغص
إسهال، غالبًا ما يكون مُدمَّى في التهابِ القولون التقرحّي
نَقص الشَّهية والوزن
التصوير المقطعي المُحوسّب للأمعاء الدقيقة والغليظة، لتحرِّي داء كرون
التنظير (تنظير القولون أو تنظير السِّيني عادة)
في بعض الأحيان، تصوير بالأشعة السينية للسبيل الهضمي العلوي بعد إعطاء الباريوم عن طريق الفم (ابتلاع الباريوم)، أو السَّبيل الهضمي السفلي بعدَ إدخال الباريوم في المستقيم (حقنة الباريوم)
ألم متقطِّع ومبرِّح في أسفل البطن، أو الخاصرة، أو أسفل الظهر، اعتمادًا على موقع الحصاة
الغثيان والتقيّؤ
وجود دم في البول
اختبارات البَول (تحليل البول)
اختبارات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية، أو الأشعة السينية للبطن
* ذُكرت بعضُ أسباب الألم في أسفل البطن.
† تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
‡ عند النساء في سن الإنجاب، يُجرى اختبار الحمل للتحقق من وجود سبب مرتبط بالحمل، وللتأكد من سلامة الاختبارات والمعالجات خلال فترة الحمل إن كانت المرأة حاملاً.
CBC = تعداد الدم الكامل، CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.