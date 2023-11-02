‡ عند النساء في سن الإنجاب، يُجرى اختبار الحمل للتحقق من وجود سبب مرتبط بالحمل، وللتأكد من سلامة الاختبارات والمعالجات خلال فترة الحمل إن كانت المرأة حاملاً.