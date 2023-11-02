بعض آليات السَّلَس
آلية
أمثلة
ضعف المصرَّة البولية أو عَضلات الحوض (تُسمَّى قُصور مخرج المَثانة)
التهاب الإحليل الضموري أو التِهاب المهبل أو كليهما
الأدوية
ضعف عَضلات الحوض (مثل الضعف النَّاجم عن الولادة الطبيعيَّة لمرَّات عديدة أو الخُضوع إلى جراحةٍ في الحوض)
جراحة البروستات (غالبًا بسبب استئصال البروستات بشكلٍ كاملٍ)
الانسِداد (انسِداد مخرَج المَثانة)
تضخُّم البروستات (فرط تنسج البروستات الحميد) أو السَّرَطان
انحِشَار البراز impacted stool
الأدوية
فرط نشاط عضلات جدار المثانة (فرط نَشاط المَثانة)
تهيج المثانة (مثل التهيُّج الناجم عن العَدوى أوالحَصى أو السَّرطان في حالاتٍ نادرةٍ)
اضطرابات يمكن أن تؤثِّر في مراكز الدماغ التي تضبط عمليَّة التبوُّل (مثل السكتة أو الخَرف أو التصلب المُتعدِّد)
داء الفقار الرَّقبيّة أو خلل وظيفة الحبل الشوكيّ (ممَّا يُمكن أن يُسبِّب الضغط على الحبل الشوكيّ وبالتالي يُضعف وظيفة المَثانة)
انسِداد مَخرَج المَثانة
قُصور عَضلات جِدَار المَثانة
ضَرَر الأعصَاب (مثل الضرر الذي ينجُم عن الأقرَاص المُنفتِقة أو اضطرابات أخرى في الحبل الشوكيّ أو الجراحة أو الأورَام أو الإصابة أو السكَّري أو اضطراب مُعاقرة الخمرة).
الأدوية
انسِداد مَخرَج المَثانة لفترةٍ طويلةٍ
بالنسبة إلى النِّسَاء، لا يُوجَد سبب يُمكن التعرُّف إليه غالبًا
ضعف التنسيق بين جِدار المَثانة والمصرَّة البولية
الأضرار التي تُصيب سُبل أعصاب الحبل الشوكيّ أو الدِّماغ إلى المثانة
مشاكل وظيفية
الخَرَف
الاكتئاب
الأدوية نفسية المفعُول التي يُمكن أن تُقلِّلَ من إدراك الحاجة إلى التبوُّل (مثل الأدوية المُضادَّة للذهان أوالبنزوديازبينات أو الأدوية التي تسبب النعاس مثل المُهدِّئات أو الأدوية المُنوِّمَة أو مُضادَّات الاكتئاب ثُلاثيَّة الحَلقات)
عَدم القدرة على الحركة بشكلٍ طبيعيّ (مثل الحالات التي تنجُم عن الإصابَة أو الضعف أو تقييد الحركة أو اضطرابات عصبيَّة أخرى أو اضطرابات عضليَّة هيكليَّة musculoskeletal)
القُيود المُرتبطة بالظروف situational limitations (مثل عَدم وجود مرحاض قريب أو أن يكون المريض مُسافراً)
زيادة في حجم البول
اضطرابات مثل السكَّري أو البوالة التَّفهة diabetes insipidus
استخدام مُدرَّات البول (مثل فوروسيميد، أو بوميتانيد، أو ثيوفيلين)
الإفراط في مدخُول المشروبات التي تحتوي على الكافين (مثل القهوة أو الشاي أو الكولا أو بعض المشروبات الغازيَّة الأخرى) أو الكُحول