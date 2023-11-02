الهذيانُ أو الذُهان؟
السِمة
الهذيان
الذُهانُ الناجم عن اضطرابٍ نفسي
الاهتدَاء
التخليط حول الوقت الحالي أو التاريخ أو المكان أو الهوية
إدراك الوقت والتاريخ والمكان والهوية عادةً
الانتباه
ضعيف بشكلٍ كبير
غير متأثر
الذاكرة حول الأحداث الأخيرة
مفقودة
محفوظة
القدرة على الحساب
عدم القدرة على القيام بعملياتٍ حسابيةٍ بسيطة
محفوظة
هلوسات
إذا كانت موجودة، بصرية في الغالب أو تنطوي على اللمس
إذا كانت موجودة، سمعية في الغالب
اضطرابات أُخرى
غالباً ما تكون موجودة وقد تكون خطيرةً
تاريخ من الاضطرابات النفسية السابقة
تعاطي المُخدرات
غالبًا ما يكون هناك دليل على تعاطي مخدرات مؤخرًا
لا تنطوي عليها الحالة بالضرورة