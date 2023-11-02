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الحالاتُ التي تحدُث في أنواع مُعيَّنة من مُتلازِمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة

الحالة

ورم غدِّي صماوي مُتعدِّد من النوع 1

MEN 2A

MEN 2B

مُتلازِمة الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النوع 4 (MEN 4)

فَرط الدُّرَيقات (مستويات عالية من هرمون الغدد المجاورة للدرقيَّة)

%95 أو أكثر

من 10 إلى 20%

55-80٪

أورام البنكرياس

من 30 إلى 90%

15-25٪

أورام الغدة النخاميَّة

من 15 إلى 42%

30-45٪

أورام الغدة الدرقية (خُصوصًا السَّرطانة النخاعيَّة medullary carcinoma)

أكثر من 95%

أكثر من 95%

ورم القواتم (ورم الغدتين الكظريتين)

من 40 إلى 50%

50%

الأورام العصبية (أورَام حول الأعصَاب) على الأغشية المخاطية

حوالى 100%

الخصائص الجسديَّة مُشابهة لتلك الموجودة عند أشخاص مُتلازمة مارفان

حوالى 100%

الأورام السَّرطاوية

10-15٪

الأورامُ الشحميَّة*

حتى 35٪

الأورام الوعائية أو الأورام الكولاجينية† (وخاصة على الوجه)

70-85٪

* الورم الشحمي هو نمو في الأنسجة الدهنية عادةً ما يكون حميدًا.

† الورم الوعائي هو نموٌ في الأوعية الدالموية صغيرة عادةً ما يكون حميدًا.الورم الكولاجيني هو نمو حميد في النسيج الضام في الجلد.

MEN ورم غدِّي صماوي مُتعدِّد = multiple endocrine neoplasia

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