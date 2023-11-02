الحالاتُ التي تحدُث في أنواع مُعيَّنة من مُتلازِمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة
الحالة
ورم غدِّي صماوي مُتعدِّد من النوع 1
MEN 2A
MEN 2B
مُتلازِمة الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النوع 4 (MEN 4)
فَرط الدُّرَيقات (مستويات عالية من هرمون الغدد المجاورة للدرقيَّة)
%95 أو أكثر
من 10 إلى 20%
—
55-80٪
من 30 إلى 90%
—
—
15-25٪
أورام الغدة النخاميَّة
من 15 إلى 42%
—
—
30-45٪
أورام الغدة الدرقية (خُصوصًا السَّرطانة النخاعيَّة medullary carcinoma)
—
أكثر من 95%
أكثر من 95%
—
ورم القواتم (ورم الغدتين الكظريتين)
—
من 40 إلى 50%
50%
—
الأورام العصبية (أورَام حول الأعصَاب) على الأغشية المخاطية
—
—
حوالى 100%
—
الخصائص الجسديَّة مُشابهة لتلك الموجودة عند أشخاص مُتلازمة مارفان
—
—
حوالى 100%
—
10-15٪
—
—
5٪
الأورامُ الشحميَّة*
حتى 35٪
—
—
—
الأورام الوعائية أو الأورام الكولاجينية† (وخاصة على الوجه)
70-85٪
—
—
—
* الورم الشحمي هو نمو في الأنسجة الدهنية عادةً ما يكون حميدًا.
† الورم الوعائي هو نموٌ في الأوعية الدالموية صغيرة عادةً ما يكون حميدًا.الورم الكولاجيني هو نمو حميد في النسيج الضام في الجلد.
MEN ورم غدِّي صماوي مُتعدِّد = multiple endocrine neoplasia