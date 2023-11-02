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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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التتراسكلينات tetracyclines

الأدوية

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

دوكسيسايكلين Doxycycline

إيرافاسيكلين Eravacycline

مينوسكلين minocycline

أوماداسايكلين Omadacycline

التتراسيكلين Tetracycline

حب الشباب (العدّ)

الزهري

عدوى المتدثرة

داء لايم Lyme disease

عدوى المفطُورات Mycoplasmal

عَدوى الريكتسيَّة Rickettsial

عَدوى جلدية ناجمة عن بكتيريا تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكُون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى، بما فيها العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيللين (MRSA).

الانزعاج المعدي المعوي، الإسهال المُحدث بالمطثية العسيرة.

العدوى الفطرية بخميرة المبيضَّة

حساسيَّة لضوء الشَّمس

تلوُّن دائم للأسنَان عند الجنين إذا جرى استخدام هذا المُضادّ في وقت مُتأخِّرٍ من الحمل أو عند الأطفال دُون العام الثامن من العُمر

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