التتراسكلينات tetracyclines
الأدوية
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
دوكسيسايكلين Doxycycline
إيرافاسيكلين Eravacycline
مينوسكلين minocycline
أوماداسايكلين Omadacycline
التتراسيكلين Tetracycline
عَدوى جلدية ناجمة عن بكتيريا تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكُون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى، بما فيها العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيللين (MRSA).
الانزعاج المعدي المعوي، الإسهال المُحدث بالمطثية العسيرة.
العدوى الفطرية بخميرة المبيضَّة
حساسيَّة لضوء الشَّمس
تلوُّن دائم للأسنَان عند الجنين إذا جرى استخدام هذا المُضادّ في وقت مُتأخِّرٍ من الحمل أو عند الأطفال دُون العام الثامن من العُمر