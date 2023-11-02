الأدوية المستعملة في علاج داء الشريان التاجي*
أمثلة
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)
بينازيبريل Benazepril
كابتوبريل Captopril
إنالابريل Enalapril
فوزينوبريل Fosinopril
ليزينوبريل lisinopril
موكيسيبريل Moexipril
بيريندوبريل Perindopril
كينابريل Quinapril
راميبريل ramipril
تراندولابريل trandolapril
سعال يكون جافًّا، ومَعدِنِيَّ الطعم عادةً
طفح جلدي
وفي حالاتٍ نادرة، تحدث ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة شديدة (وذمة وعائيَّة angioedema)
من المحتمل أن تتفاقمَ مشكلة الوظيفة الكلويَّة عندما يكون الأشخاص مصابين بأمراض كلويَّة، أو عندما يكون الشريان المُغذِّي لإحدى الكلى مُتضيِّقًا بشكلٍ كبير
تُخفض هذه الأدوية ضغط الدَّم وتعالج فشل القلب وتَقي من تضرُّر الكلى عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدَّم أو بداء السُّكَّري.كما أنها تُفيد الأشخاص الذين سبق أن تعرَّضوا لنوباتٍ قلبية.
يعيش الأشخاص المُصابون بارتفاع ضغط الدَّم أو بفشل القلب أو الذين تعرَّضوا لنوباتٍ قلبية سابقة والذين يُعَالجَون بمثبِّط الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين فترةً أطول من الأشخاص الذين لا يستعملون مُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين.
حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2
كانديسارتان Candesartan
إبروسارتان Eprosartan
إربيسارتان Irbesartan
لوسارتان Losartan
أولميسارتان Olmesartan
تيلميسارتان Telmisartan
فالسارتان Valsartan
تشبه مثبطاتُ الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ولكنَّ السعال يكون أقلَّ شيوعًا بكثير
ولهذه الأدوية تأثيرات وفوائد مكافئة لتلك التي لمثبطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين.يمكن استعمالُ هذه الأدوية مع أحد مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين عند الأشخاص المصابين بارتفاع شديد في ضغط الدَّم أو بفشلٍ شديدٍ في القلب.
الأدوية الأخرى
الرَّانُولازين Ranolazine
الدَّوخة والصُّدَاع والإمساك والغثيان
يستخدم هذا الدواءُ لعلاج الأشخاص الذين استمرَّت عندهم أعراض الذبحة الصدريَّة رغم معالجتهم بأدويةٍ أخرى.
إيفابرادين ivabradine
تشوش الرؤية، أو الانزعاج في الصدر، أو بطء أو تسرع ضربات القلب، أو الصُّداع، أو الدوخة، أو الإغماء
يستخدم هذا الدواء لعلاج أعراض الذبحة الصدريَّة عند بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال حاصرات بيتا.
مضادَّات التخثُّر
أرغاتروبان Argatroban
أبيكسابان apixaban
بيفالرودين Bivalirudin
دابيغاتران
دالتيبارين Dalteparin
إنوكسابارين Enoxaparin
فوندابارينوكس Fondaparinux
هيبارين Heparin
ريفاروكسيبان rivaroxaban
تينزابرين Tinzaparin
وارفارين Warfarin
يحدث نزفٌ، لاسيَّما عند استخدامه مع أدوية أخرى لها تأثير مماثل (مثل الأسبرين والأدوية الأخرى المُضادَّة للالتهاب الَلاستيرويديّة)
تمنع هذه الأدوية تخثر الدَّم.يجري استخدامها في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة أو الذين تعرَّضوا لنوبةٍ قلبية.
الأدوية المُضادَّة للصُّفَيحات
أسبرين Aspirin
كلوبيدوغريل Clopidogrel
البراسوغريل Prasugrel
التيكاغريلور Ticagrelor
التيكلوبيدين Ticlopidine
يحدث نزفٌ، لاسيَّما عند استخدامها مع أدويةٍ أخرى لها تأثير مماثل (مثل مضادَّات التخثُّر)
قد يؤدي استعمالُ الأسبرين إلى تهيُّج المعدة
ويوجد خطرٌ طفيفٌ لحدوث نقصٍ في تعداد خلايا الدَّم البيضاء عند استعمال تيكلوبيدين، ويكون الخطر أقل عند استعمال كلوبيدوغريل
تمنع هذه الأدوية تكتل الصفَيحات الدَّموية وتشكُّل جلطات الدَّم.كما أنَّها تحُدُّ من خطر حدوث نوبةٍ قلبيَّة.وهي تُستخدم لعلاج الأشخاص المُصابين بذبحة صدريَّة مستقرة أو غير مستقرة، أو الذين تعرَّضوا لنوبةٍ قلبية.
يُستَعمل الأسبرين بمجرَّد الاشتباه في وجود نوبة قلبية.يمكن أن يستعمل المرضى الذين يعانون من حساسية من الأسبرين دواء الكلوبيدوغريل أو التيكلوبيدين كبديل.
حاصرات بيتا Beta-blockers
أتينولول Atenolol
بيزوبرولول bisoprolol
كارفيديلول carvedilol
ميتوبرولول Metoprolol
تشنج المَسالِك الهَوائيَّة (تَشَنُّجٌ قَصَبِيّ)
بطء ضربات القلب بشكل غير طبيعي (بُطءُ القَلب)
فَشل القلب
بُرودة اليدين والقدمين
الأَرق
التعب
ضِيق في التنفُّس
الاكتئاب
متلازمة رينود Raynaud syndrome
أحلام قَوِيّة
هلوسات
العجز الجنسي
في عددٍ من حاصرات بيتا، زيادة في مستوى الشحوم الثلاثية وانخفاض في مستوى البروتين الشَّحمِي المُرتَفِع الكَثافَة (HDL)، والذي يُعد الكولستيرول "الجيد"
تُخفِّض هذه الأدوية من عبء عمل القلب وخطر الاصابة بنوبة قلبية والموت المفاجئ.وهي تُستخدم لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية المستقرة أو غير المستقرة أو من الذبحة الصدرية الوعائية المجهرية أو الذين أُصيبوا بنوبةٍ قلبية.
حاصراتُ قنوات الكالسيوم
الأملُوديبين Amlodipine
ديلتيازيم Diltiazem
فيلُوديبين Felodipine
نيفيديبين (المديد فقط) Nifedipine
فيراباميل Verapamil
الدوخة
تجمُّع أو تراكم السوائل (وذمة) في الكاحلين
التَّورُّد
الصداع
حُرقَةُ فُؤاد المعدة
تَضخُّم اللثة
اضطراب نَظم القلب
إمساك عند استعمال فيراباميل
قد يزداد خطرُ حدوث الوفاة نتيجة استعمال حاصرات قنوات الكالسيوم قصيرة الأمد، لاسيَّما عندَ الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة أو الذين أُصيبوا حديثًا بنوبة قلبية
تمنع هذه الأدوية تضيُّقَ الأوعية الدَّموية، ويمكنها عكس تشنُّج الشريان.يُنقص الديلتيازيم و الفيراباميل معدل ضربات القلب.تستخدم حاصراتُ قنوات الكالسيوم في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية المستقرة.
مثبطات البروتين السكَّري IIb/IIIa (إحدى أنواع الأدوية المُضادَّة للصفيحات)
أبسيكسيماب Abciximab
إبتيفيباتيد Eptifibatide
التيروفيبان Tirofiban
يحدث نزفٌ، لاسيَّما عندما تستخدم مع أدوية أخرى لها تأثير مماثل (مثل مضادَّات التخثُّر أو الأدوية الحالَّة للخثرة)
نقص عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة
تمنع هذه الأدوية تكتُّل الصفَيحات الدَّموية وتكّوُّن جلطات الدَّم.و قد تُستخدم في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة، وخاصة أولئك الذين يخضعون للتدخل التاجي عن طريق الجلد بعدَ تعرُّضهم لنوبةٍ قلبية.
النترات
إيزوسوربيد ثنائي النترات isosorbide dinitrate
الإيزوسوربيد أُحادي نترات Isosorbide mononitrate
النتروغليسرين nitroglycerin
التَّورُّد
الصداع
تسرّع مؤقَّت في مُعدَّل ضربات القلب (تسرُّع القلب tachycardia)
تحُدُّ هذه الأدويةُ من شدَّة الذبحة الصدرية، وتقي من حدوث نوباتها، وتقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية والموت المفاجئ.(إلَّا أنَّ إنقاصَ الخطرَ يكون أقل بكثيرٍ عندَ مقارنته مع استعمال حاصرات بيتا).وهي تستخدم في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية المستقرة أو غير المستقرة أو بالذبحة الصدرية الوعائية المجهرية.يجب على الأشخاص الامتناع عن استعمال أيِّ دواء من هذه الأدوية لفترة تتراوح بين 8-12 ساعة يوميًّا، وذلك حتى يستمرُّ تأثيرها هذه لمدَّةٍ طويلة.
الأفيونات opioids
مورفين morphine
انخفاض ضغط الدَّم عند وقوف الشخص
الإمساك
الغثيان
تقيُّؤ
التخليط الذهنِي (لاسيَّما عند البالغين الأكبر سنًا)
يجري استعمالُ هذه الأدوية عند بعض الأشخاص الذين تعرَّضوا لنوبة قلبية لتخفيف شدَّة القلق والألم عند استمرار الألم رغم استعمال أدوية أخرى.
مثبطات PCSK-9
أليروكوماب Alirocumab
إيفولوكامب Evolocumab
بعض التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة
تُستَعمل هذه الأدوية لخفض مستوى الكولسترول LDL-C، والذي يُعد الكوليسترول "السيئ"، وذلك عند المرضى الذين لا يصلون إلى المستويات المحددة من الكولستيرول LDL-C.وهي تُستخدَم بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الأدوية الخافضة للشحوم (مثل الستاتينات، إيزيتيميب) لعلاج البالغين الذين يعانون من فرط شحميات الدم الأولي (بما في ذلك فرط كوليستيرول الدَّم العائلي)، بما في ذلك الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تحمُّل الأدوية الأخرى التي تُخفِّض الكولستيرول
الستاتينات†
أتورفاستاتين Atorvastatin
الفلوفاستاتين Fluvastatin
لوفاستاتين Lovastatin
برافاستاتين Pravastatin
روزوفاستاتين Rosuvastatin
سيمفاستاتين Simvastatin
توجد آلام وأوجاع عضليَّة في بعض الأحيان، ولكم من النَّادر الشعور بألم شديد في العضلات (التهاب العضلات)
يتضرَّر الكبدُ في حالاتٍ نادرة لا تتجاوز نسبتها الحالات التي تُصيب الأشخاص الذين لا يستعملون الدواء
تُخفِّض هذه الأدويةُ مستويات الكوليسترول، وتساعد على شفاء الشرايين المتضررة، ممَّا يحُدُّ من فرصة حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية للمرَّة الأولى أو تكرار حدوثها.
أدوية حالَّة للخثرة
ألتيبلاز Alteplase
أنيستريبلاز Anistreplase
ريتيبلاز Reteplase
ستربتوكينازStreptokinase
تينكتيبلاز Tenecteplase
في حالات نادرة، يحدث نزفٌ داخلَ الدماغ أو في السبيل الهضمي
وتُذيب هذه الأدويةُ جلطات الدَّم.وهي تُستَعملُ في علاجِ الأشخاص الذين أُصيبُوا بنوبة قلبية.
* قد يُوصي الأطباءُ باستعمال توليفاتٍ مختلفة من الأدوية وفقًا لنوع دَاء الشِّريَان التاجي الذي يعاني منه الشخص.
† معروفة أيضًا باسم مثبّطات ردكتاز هيدروكسي ميثيل غلوتاريل تميم الإنزيم (أ) hydroxymethylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase inhibitors.