skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

الأدوية المستعملة في علاج داء الشريان التاجي*

أمثلة

بعض التأثيرات الجانبية

ملاحظات

مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)

بينازيبريل Benazepril

كابتوبريل Captopril

إنالابريل Enalapril

فوزينوبريل Fosinopril

ليزينوبريل lisinopril

موكيسيبريل Moexipril

بيريندوبريل Perindopril

كينابريل Quinapril

راميبريل ramipril

تراندولابريل trandolapril

سعال يكون جافًّا، ومَعدِنِيَّ الطعم عادةً

طفح جلدي

وفي حالاتٍ نادرة، تحدث ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة شديدة (وذمة وعائيَّة angioedema)

من المحتمل أن تتفاقمَ مشكلة الوظيفة الكلويَّة عندما يكون الأشخاص مصابين بأمراض كلويَّة، أو عندما يكون الشريان المُغذِّي لإحدى الكلى مُتضيِّقًا بشكلٍ كبير

تُخفض هذه الأدوية ضغط الدَّم وتعالج فشل القلب وتَقي من تضرُّر الكلى عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدَّم أو بداء السُّكَّري.كما أنها تُفيد الأشخاص الذين سبق أن تعرَّضوا لنوباتٍ قلبية.

يعيش الأشخاص المُصابون بارتفاع ضغط الدَّم أو بفشل القلب أو الذين تعرَّضوا لنوباتٍ قلبية سابقة والذين يُعَالجَون بمثبِّط الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين فترةً أطول من الأشخاص الذين لا يستعملون مُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين.

حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2

كانديسارتان Candesartan

إبروسارتان Eprosartan

إربيسارتان Irbesartan

لوسارتان Losartan

أولميسارتان Olmesartan

تيلميسارتان Telmisartan

فالسارتان Valsartan

تشبه مثبطاتُ الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ولكنَّ السعال يكون أقلَّ شيوعًا بكثير

ولهذه الأدوية تأثيرات وفوائد مكافئة لتلك التي لمثبطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين.يمكن استعمالُ هذه الأدوية مع أحد مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين عند الأشخاص المصابين بارتفاع شديد في ضغط الدَّم أو بفشلٍ شديدٍ في القلب.

الأدوية الأخرى

الرَّانُولازين Ranolazine

الدَّوخة والصُّدَاع والإمساك والغثيان

يستخدم هذا الدواءُ لعلاج الأشخاص الذين استمرَّت عندهم أعراض الذبحة الصدريَّة رغم معالجتهم بأدويةٍ أخرى.

إيفابرادين ivabradine

تشوش الرؤية، أو الانزعاج في الصدر، أو بطء أو تسرع ضربات القلب، أو الصُّداع، أو الدوخة، أو الإغماء

يستخدم هذا الدواء لعلاج أعراض الذبحة الصدريَّة عند بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال حاصرات بيتا.

مضادَّات التخثُّر

أرغاتروبان Argatroban

أبيكسابان apixaban

بيفالرودين Bivalirudin

دابيغاتران

دالتيبارين Dalteparin

إنوكسابارين Enoxaparin

فوندابارينوكس Fondaparinux

هيبارين Heparin

ريفاروكسيبان rivaroxaban

تينزابرين Tinzaparin

وارفارين Warfarin

يحدث نزفٌ، لاسيَّما عند استخدامه مع أدوية أخرى لها تأثير مماثل (مثل الأسبرين والأدوية الأخرى المُضادَّة للالتهاب الَلاستيرويديّة)

تمنع هذه الأدوية تخثر الدَّم.يجري استخدامها في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة أو الذين تعرَّضوا لنوبةٍ قلبية.

الأدوية المُضادَّة للصُّفَيحات

أسبرين Aspirin

كلوبيدوغريل Clopidogrel

البراسوغريل Prasugrel

التيكاغريلور Ticagrelor

التيكلوبيدين Ticlopidine

يحدث نزفٌ، لاسيَّما عند استخدامها مع أدويةٍ أخرى لها تأثير مماثل (مثل مضادَّات التخثُّر)

قد يؤدي استعمالُ الأسبرين إلى تهيُّج المعدة

ويوجد خطرٌ طفيفٌ لحدوث نقصٍ في تعداد خلايا الدَّم البيضاء عند استعمال تيكلوبيدين، ويكون الخطر أقل عند استعمال كلوبيدوغريل

تمنع هذه الأدوية تكتل الصفَيحات الدَّموية وتشكُّل جلطات الدَّم.كما أنَّها تحُدُّ من خطر حدوث نوبةٍ قلبيَّة.وهي تُستخدم لعلاج الأشخاص المُصابين بذبحة صدريَّة مستقرة أو غير مستقرة، أو الذين تعرَّضوا لنوبةٍ قلبية.

يُستَعمل الأسبرين بمجرَّد الاشتباه في وجود نوبة قلبية.يمكن أن يستعمل المرضى الذين يعانون من حساسية من الأسبرين دواء الكلوبيدوغريل أو التيكلوبيدين كبديل.

حاصرات بيتا Beta-blockers

أتينولول Atenolol

بيزوبرولول bisoprolol

كارفيديلول carvedilol

ميتوبرولول Metoprolol

تشنج المَسالِك الهَوائيَّة (تَشَنُّجٌ قَصَبِيّ)

بطء ضربات القلب بشكل غير طبيعي (بُطءُ القَلب)

فَشل القلب

بُرودة اليدين والقدمين

الأَرق

التعب

ضِيق في التنفُّس

الاكتئاب

متلازمة رينود Raynaud syndrome

أحلام قَوِيّة

هلوسات

العجز الجنسي

في عددٍ من حاصرات بيتا، زيادة في مستوى الشحوم الثلاثية وانخفاض في مستوى البروتين الشَّحمِي المُرتَفِع الكَثافَة (HDL)، والذي يُعد الكولستيرول "الجيد"

تُخفِّض هذه الأدوية من عبء عمل القلب وخطر الاصابة بنوبة قلبية والموت المفاجئ.وهي تُستخدم لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية المستقرة أو غير المستقرة أو من الذبحة الصدرية الوعائية المجهرية أو الذين أُصيبوا بنوبةٍ قلبية.

حاصراتُ قنوات الكالسيوم

الأملُوديبين Amlodipine

ديلتيازيم Diltiazem

فيلُوديبين Felodipine

نيفيديبين (المديد فقط) Nifedipine

فيراباميل Verapamil

الدوخة

تجمُّع أو تراكم السوائل (وذمة) في الكاحلين

التَّورُّد

الصداع

حُرقَةُ فُؤاد المعدة

تَضخُّم اللثة

اضطراب نَظم القلب

إمساك عند استعمال فيراباميل

قد يزداد خطرُ حدوث الوفاة نتيجة استعمال حاصرات قنوات الكالسيوم قصيرة الأمد، لاسيَّما عندَ الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة أو الذين أُصيبوا حديثًا بنوبة قلبية

تمنع هذه الأدوية تضيُّقَ الأوعية الدَّموية، ويمكنها عكس تشنُّج الشريان.يُنقص الديلتيازيم و الفيراباميل معدل ضربات القلب.تستخدم حاصراتُ قنوات الكالسيوم في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية المستقرة.

مثبطات البروتين السكَّري IIb/IIIa (إحدى أنواع الأدوية المُضادَّة للصفيحات)

أبسيكسيماب Abciximab

إبتيفيباتيد Eptifibatide

التيروفيبان Tirofiban

يحدث نزفٌ، لاسيَّما عندما تستخدم مع أدوية أخرى لها تأثير مماثل (مثل مضادَّات التخثُّر أو الأدوية الحالَّة للخثرة)

نقص عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة

تمنع هذه الأدوية تكتُّل الصفَيحات الدَّموية وتكّوُّن جلطات الدَّم.و قد تُستخدم في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة، وخاصة أولئك الذين يخضعون للتدخل التاجي عن طريق الجلد بعدَ تعرُّضهم لنوبةٍ قلبية.

النترات

إيزوسوربيد ثنائي النترات isosorbide dinitrate

الإيزوسوربيد أُحادي نترات Isosorbide mononitrate

النتروغليسرين nitroglycerin

التَّورُّد

الصداع

تسرّع مؤقَّت في مُعدَّل ضربات القلب (تسرُّع القلب tachycardia)

تحُدُّ هذه الأدويةُ من شدَّة الذبحة الصدرية، وتقي من حدوث نوباتها، وتقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية والموت المفاجئ.(إلَّا أنَّ إنقاصَ الخطرَ يكون أقل بكثيرٍ عندَ مقارنته مع استعمال حاصرات بيتا).وهي تستخدم في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية المستقرة أو غير المستقرة أو بالذبحة الصدرية الوعائية المجهرية.يجب على الأشخاص الامتناع عن استعمال أيِّ دواء من هذه الأدوية لفترة تتراوح بين 8-12 ساعة يوميًّا، وذلك حتى يستمرُّ تأثيرها هذه لمدَّةٍ طويلة.

الأفيونات opioids

مورفين morphine

انخفاض ضغط الدَّم عند وقوف الشخص

الإمساك

الغثيان

تقيُّؤ

التخليط الذهنِي (لاسيَّما عند البالغين الأكبر سنًا)

يجري استعمالُ هذه الأدوية عند بعض الأشخاص الذين تعرَّضوا لنوبة قلبية لتخفيف شدَّة القلق والألم عند استمرار الألم رغم استعمال أدوية أخرى.

مثبطات PCSK-9

أليروكوماب Alirocumab

إيفولوكامب Evolocumab

بعض التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة

تُستَعمل هذه الأدوية لخفض مستوى الكولسترول LDL-C، والذي يُعد الكوليسترول "السيئ"، وذلك عند المرضى الذين لا يصلون إلى المستويات المحددة من الكولستيرول LDL-C.وهي تُستخدَم بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الأدوية الخافضة للشحوم (مثل الستاتينات، إيزيتيميب) لعلاج البالغين الذين يعانون من فرط شحميات الدم الأولي (بما في ذلك فرط كوليستيرول الدَّم العائلي)، بما في ذلك الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تحمُّل الأدوية الأخرى التي تُخفِّض الكولستيرول

الستاتينات†

أتورفاستاتين Atorvastatin

الفلوفاستاتين Fluvastatin

لوفاستاتين Lovastatin

برافاستاتين Pravastatin

روزوفاستاتين Rosuvastatin

سيمفاستاتين Simvastatin

توجد آلام وأوجاع عضليَّة في بعض الأحيان، ولكم من النَّادر الشعور بألم شديد في العضلات (التهاب العضلات)

يتضرَّر الكبدُ في حالاتٍ نادرة لا تتجاوز نسبتها الحالات التي تُصيب الأشخاص الذين لا يستعملون الدواء

تُخفِّض هذه الأدويةُ مستويات الكوليسترول، وتساعد على شفاء الشرايين المتضررة، ممَّا يحُدُّ من فرصة حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية للمرَّة الأولى أو تكرار حدوثها.

أدوية حالَّة للخثرة

ألتيبلاز Alteplase

أنيستريبلاز Anistreplase

ريتيبلاز Reteplase

ستربتوكينازStreptokinase

تينكتيبلاز Tenecteplase

في حالات نادرة، يحدث نزفٌ داخلَ الدماغ أو في السبيل الهضمي

وتُذيب هذه الأدويةُ جلطات الدَّم.وهي تُستَعملُ في علاجِ الأشخاص الذين أُصيبُوا بنوبة قلبية.

* قد يُوصي الأطباءُ باستعمال توليفاتٍ مختلفة من الأدوية وفقًا لنوع دَاء الشِّريَان التاجي الذي يعاني منه الشخص.

† معروفة أيضًا باسم مثبّطات ردكتاز هيدروكسي ميثيل غلوتاريل تميم الإنزيم (أ) hydroxymethylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase inhibitors.

في هذه الموضوعات