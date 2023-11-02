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أنواع العدوى الانتهازية الشائعة المترافقة مع الإيدز

العدوى

الوصف

الأعراض

التهاب المريء بالمبيضات Candidal esophagitis

عدوى خمائر في المريء esophagus

ألم عند البلع وحُرقة في الصدر

الالتهاب الرئوي بالمُتَكَيِّسَةُ الرِّئَوِيَّة الجيروفيسيَّة

عدوى تُصيب الرئتين بفطور Pneumocystis jiroveci iPneumocystis jirovecii

صعوبة في التنفس، وسعال، وحمى

داء المُقَوَّسَات Toxoplasmosis

عدوى بطفيليات Toxoplasma gondii، عادةً ما تحدث في الدماغ

صداع، وتشوش ذهني، وخمول، وضعف عضلي (في الذراعين، أو الساقين، أو الوجه)، واختلاجات

السل المنتثر (TB)

يرتبط السل المنتشر بالإيدز بينما يمكن أن يحدث السل الرئوي في أي مرحلة من مراحل العدوى بفيروس العوز المناعي البشري

السعال، والحمى، والتعرق الليلي، وخسارة الوزن، والألم الصدري

عدوى مُعقّد المُتفطّرة الطيريّة

عدوى تُصيب الأمعاء أو الرئتين ببكتيريا مشابهة لبكتيريا السل

الحمى، وفقدان الوزن، والإسهال، والسعال

داءُ خَفِيَّاتِ الأَبواغ

عدوى في الأمعاء بطفيليات Cryptosporidium

الإسهال، والألم البطني، وفقدان الوزن

التهاب السحايا بالمُستخفيات Cryptococcal meningitis

عدوى تُصيب الأنسجة التي تغطي الدماغ بخمائر Cryptococcus

الصداع، والحمى، والتشوش الذهني

عدوى الفيروس المضخم للخلايا Cytomegalovirus infection

عدوى تُصيب العينين أو السبيل المعوي بالفيروس المُضخم للخلايا cytomegalovirus

العين: تغيم الرؤية أو العمى

السبيل المعوي: الإسهال وفقدان الوزن

جدري القردة

العدوى بفيروس جدري القردة

قد يبدأ الطفح الجلدي المؤلم في الفم أو الأعضاء التناسلية ثم ينتشر

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