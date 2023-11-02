أنواع العدوى الانتهازية الشائعة المترافقة مع الإيدز
العدوى
الوصف
الأعراض
التهاب المريء بالمبيضات Candidal esophagitis
عدوى خمائر في المريء esophagus
ألم عند البلع وحُرقة في الصدر
الالتهاب الرئوي بالمُتَكَيِّسَةُ الرِّئَوِيَّة الجيروفيسيَّة
عدوى تُصيب الرئتين بفطور Pneumocystis jiroveci iPneumocystis jirovecii
صعوبة في التنفس، وسعال، وحمى
عدوى بطفيليات Toxoplasma gondii، عادةً ما تحدث في الدماغ
صداع، وتشوش ذهني، وخمول، وضعف عضلي (في الذراعين، أو الساقين، أو الوجه)، واختلاجات
السل المنتثر (TB)
يرتبط السل المنتشر بالإيدز بينما يمكن أن يحدث السل الرئوي في أي مرحلة من مراحل العدوى بفيروس العوز المناعي البشري
السعال، والحمى، والتعرق الليلي، وخسارة الوزن، والألم الصدري
عدوى تُصيب الأمعاء أو الرئتين ببكتيريا مشابهة لبكتيريا السل
الحمى، وفقدان الوزن، والإسهال، والسعال
عدوى في الأمعاء بطفيليات Cryptosporidium
الإسهال، والألم البطني، وفقدان الوزن
التهاب السحايا بالمُستخفيات Cryptococcal meningitis
عدوى تُصيب الأنسجة التي تغطي الدماغ بخمائر Cryptococcus
الصداع، والحمى، والتشوش الذهني
عدوى الفيروس المضخم للخلايا Cytomegalovirus infection
عدوى تُصيب العينين أو السبيل المعوي بالفيروس المُضخم للخلايا cytomegalovirus
العين: تغيم الرؤية أو العمى
السبيل المعوي: الإسهال وفقدان الوزن
العدوى بفيروس جدري القردة
قد يبدأ الطفح الجلدي المؤلم في الفم أو الأعضاء التناسلية ثم ينتشر