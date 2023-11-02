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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أنماطُ الكائنات المُعدِيَة

النوع

الوصف

أمثلة

بعض الاضطرابات التي يمكن أن تؤدِّي إلى ذلك

بكتيريا

البكتيريا هي كائناتٌ مجهرية، وحيدة الخلية دون نواة.

المكوَّرة الرئويَّة المقيِّحة Streptococcus pyogenes

التهاب البلعوم (التهاب الحلق بالعقديَّات)

الإشريكيَّة القَولونيَّة Escherichia coli

عدوى المسالك البولية

الفَيروسَات

الفيروساتُ هي كائنات معدية صغيرة - أصغر بكثير من الفطريات أو البكتيريا.ولا يمكن أن تتكاثرَ من تلقاء نفسها.ولذلك، يجب أن تغزو خلية حيَّة، وتستخدم آليَّات تلك الخلية للتكاثر.

الحُماق النطاقي

جدري الماء أو الحُماق وداء المنطقة shingles

الفيروسَة الأنفيَّة Rhinovirus

نزلة البرد أو الزُّكام

الفطريَّات

الفطرياَّت ليست من النباتات ولا الحيوانات؛وحجمُها يتراوح بين المجهريّ وبين الذي يُرَى بسهولة بالعين المجرَّدة.وهي تشتمل على الخمائر والعَفن والفطور mushrooms.

المبيضَّة البيضاء Candida albicans

حالات عدوى الخمائر المهبليَّة

الشعرويَّة Trichophyton

قدم الرياضي Athlete’s foot

الطُّفَيليَّات

الطفيليَّاتُ هي كائناتٌ حيَّة تبقى على قيد الحياة من خلال العيش داخل كائن حيّ (مضيف) آخر، أكبر بكثير منها عادة.وهي تشتمل على الديدان والكائنات أحادية الخلية التي تسمَّى الأَوَالي (لديها نواة، على عكس البكتيريا).

السُّرمِيَّةُ الدُّودِيَّة Enterobius vermicularis (نوع من الدبوسية)

حكَّة حول الشرج

المُتَصَوِّرَة المِنجَلِيَّة Plasmodium falciparum (نوع من الأَوَالي)

المَلاريا

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