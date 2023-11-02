أنماطُ الكائنات المُعدِيَة
النوع
الوصف
أمثلة
بعض الاضطرابات التي يمكن أن تؤدِّي إلى ذلك
البكتيريا هي كائناتٌ مجهرية، وحيدة الخلية دون نواة.
المكوَّرة الرئويَّة المقيِّحة Streptococcus pyogenes
التهاب البلعوم (التهاب الحلق بالعقديَّات)
الإشريكيَّة القَولونيَّة Escherichia coli
الفيروساتُ هي كائنات معدية صغيرة - أصغر بكثير من الفطريات أو البكتيريا.ولا يمكن أن تتكاثرَ من تلقاء نفسها.ولذلك، يجب أن تغزو خلية حيَّة، وتستخدم آليَّات تلك الخلية للتكاثر.
الحُماق النطاقي
الفيروسَة الأنفيَّة Rhinovirus
الفطرياَّت ليست من النباتات ولا الحيوانات؛وحجمُها يتراوح بين المجهريّ وبين الذي يُرَى بسهولة بالعين المجرَّدة.وهي تشتمل على الخمائر والعَفن والفطور mushrooms.
المبيضَّة البيضاء Candida albicans
الشعرويَّة Trichophyton
الطفيليَّاتُ هي كائناتٌ حيَّة تبقى على قيد الحياة من خلال العيش داخل كائن حيّ (مضيف) آخر، أكبر بكثير منها عادة.وهي تشتمل على الديدان والكائنات أحادية الخلية التي تسمَّى الأَوَالي (لديها نواة، على عكس البكتيريا).
السُّرمِيَّةُ الدُّودِيَّة Enterobius vermicularis (نوع من الدبوسية)
المُتَصَوِّرَة المِنجَلِيَّة Plasmodium falciparum (نوع من الأَوَالي)