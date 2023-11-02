* السرطانات الواردة في أعلى القائمة هي السرطانات الأكثر شيوعًا، وينخفض معدل الإصابة كلما اتجهنا للأسفل.تستند هذه القائمة على إحصائيات الجمعية الأمريكية للسرطان لعام 2022.يُعد سرطان الجلد السرطان الأكثر شيوعًا عند الرجال والنساء على حدٍ سواء، ويعد الورم الميلاني melanoma أهم وأخطر سرطانات الجلد على الإطلاق وينبغي الإبلاغ عنه.في حين تكون الأنواع الباقية من سرطانات الجلد قليلة الخطورة، ولا يُعرف مدى انتشارها على وجه التحديد.وبالتالي فإن معدلات الإصابة بها تبقى غامضة وغير دقيقة، ولذلك يجري استبعادها من الإحصائيات.