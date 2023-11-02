skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

أكثر السرطانات شيوعًا عند الرجال والنساء

الفئة

السرطان

الرجال

البروستات

الرئة

قولوني مستقيمي

المثانة

الوَرم الميلانينيّ

الكلية

النساء

الثدي

الرئة

قولوني مستقيمي

الرحم

الوَرم الميلانينيّ

لمفومة لاهودجكين

* السرطانات الواردة في أعلى القائمة هي السرطانات الأكثر شيوعًا، وينخفض معدل الإصابة كلما اتجهنا للأسفل.تستند هذه القائمة على إحصائيات الجمعية الأمريكية للسرطان لعام 2022.يُعد سرطان الجلد السرطان الأكثر شيوعًا عند الرجال والنساء على حدٍ سواء، ويعد الورم الميلاني melanoma أهم وأخطر سرطانات الجلد على الإطلاق وينبغي الإبلاغ عنه.في حين تكون الأنواع الباقية من سرطانات الجلد قليلة الخطورة، ولا يُعرف مدى انتشارها على وجه التحديد.وبالتالي فإن معدلات الإصابة بها تبقى غامضة وغير دقيقة، ولذلك يجري استبعادها من الإحصائيات.

في هذه الموضوعات