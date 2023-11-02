أضواء على الشيخوخة: اضطرابات الأظافر
مع تقدُّم الشخص في العُمر، تُصبِح أظافره جافَّةً وسهلة التكسُّر ومُسطَّحةً أو مُقعَّرةً بدلاً من أن تكون مُحدَّبةً،وقد تظهر حواف متدلِّية على امتدادهاكما قد يتغيَّر لون الظفر إلى الأصفر أو الرَّماديّ.وقد تتصدَّع الأظافر الهشَّة.
تحتاج أظافر القدم إلى عنايةٍ خاصَّة عند كِبار السنّ وأشخاص السكَّري ( انظر مشاكلُ القدم عند مرضى السُّكَّري) أو أشخاص داء الأوعية المُحيطيَّة ( انظر العنايةُ بالقدم).قد يضعف الإحساس في القدمين عند بعض الأشخاص، ممَّا يزيد من خطر الإصابة عندما يُحاولون تقليم أظافرهم،ويستطيع اختصاصيّ القدم مُساعدتهم على العناية بأظافرهم للوقاية من تشقُّق الجلد الذي يُمكن أن يُسبِّب العدوى.