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أسبابُ قلَّة الصفيحات

آلية

أمثلة

لا ينتج نِقي العَظم ما يكفي من الصُّفَيحات الدَّمويَّة

ابيِضَاض الدم

ورم لمفي

فقر الدَّم اللاتنسُّجي Aplastic anemia

فرط تناول الكُحول

فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات، بما في ذلك حالات فقر الدَّم بنقص فيتامين B12 وفقر الدَّم بعوز الفولات

بعض اضطرابات نِقي العَظم

بعض عقاقير المعالجة الكيميائيَّة

تصبح الصُّفَيحات الدَّمويَّة محتجزة في الطحال المتضخِّم

تليف الكبد الذي يسبب تضخُّم الطحال بسبب ارتفاع ضغط الدَّم بشكلٍ غير طبيعي في الوريد الكبير الذي يجلب الدَّمَ من الأمعاء إلى الكبد

تليُّف النقي Myelofibrosis

داء غوشر

تصبح الصُّفَيحات الدَّمويَّة مخفَّفة أو ممدَّدة

تبادل الدَّم أو نقله الكتلي من خلال دم مخزن يحتوي على القليل جدًّا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة

يزداد استهلاك أو تخرُّب الصُّفَيحات الدَّمويَّة

قلَّة الصُّفَيحات المناعية

العدوى بفيروس التهاب الكبد C ، وعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، وغيرها من حالات العدوى الفيروسية

الأدوية، مثل الهيبارين، والكينيدين، والعديد من المضادَّات الحيوية (مثل تريميثوبريم/سلفاميثوكسازول، ريفامبين، وفنكوميسين)، وبعض الأدوية الفموية لمرض السكَّري

الحالات التي تنطوي على التخثُّر المنتثر داخل الأوعية الدموية، كما يمكن أن تحدثَ كمُضَاعَفاتٍ للولادة والسرطان وتسمُّم الدَّم (الإنتان الدموي) بسبب البكتيريا سلبيَّة الغرام والضرر الدماغي الرضِّي

جراحة المَجازَة القلبية الرئويَّة

فرفرية قلَّة الصفيحات الخثاريَّة

مُتَلاَزِمَةُ انحِلاَلِ الدَّمِ-اليوريميَّة Hemolytic-uremic syndrome

بيلة الهيمُوغلُوبين الليلية الانتيابيَّة أو بيلة الهيموغلوبين البرديَّة الانتيابيَّة

بعض اللقاحات، مثل لقاحات الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، والأنفلونزا، والتهاب الكبد B، وكوفيد -19

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