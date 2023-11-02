أسبابُ قلَّة الصفيحات
آلية
أمثلة
لا ينتج نِقي العَظم ما يكفي من الصُّفَيحات الدَّمويَّة
فقر الدَّم اللاتنسُّجي Aplastic anemia
فرط تناول الكُحول
فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات، بما في ذلك حالات فقر الدَّم بنقص فيتامين B12 وفقر الدَّم بعوز الفولات
بعض اضطرابات نِقي العَظم
بعض عقاقير المعالجة الكيميائيَّة
تصبح الصُّفَيحات الدَّمويَّة محتجزة في الطحال المتضخِّم
تليف الكبد الذي يسبب تضخُّم الطحال بسبب ارتفاع ضغط الدَّم بشكلٍ غير طبيعي في الوريد الكبير الذي يجلب الدَّمَ من الأمعاء إلى الكبد
تصبح الصُّفَيحات الدَّمويَّة مخفَّفة أو ممدَّدة
تبادل الدَّم أو نقله الكتلي من خلال دم مخزن يحتوي على القليل جدًّا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة
يزداد استهلاك أو تخرُّب الصُّفَيحات الدَّمويَّة
العدوى بفيروس التهاب الكبد C ، وعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، وغيرها من حالات العدوى الفيروسية
الأدوية، مثل الهيبارين، والكينيدين، والعديد من المضادَّات الحيوية (مثل تريميثوبريم/سلفاميثوكسازول، ريفامبين، وفنكوميسين)، وبعض الأدوية الفموية لمرض السكَّري
الحالات التي تنطوي على التخثُّر المنتثر داخل الأوعية الدموية، كما يمكن أن تحدثَ كمُضَاعَفاتٍ للولادة والسرطان وتسمُّم الدَّم (الإنتان الدموي) بسبب البكتيريا سلبيَّة الغرام والضرر الدماغي الرضِّي
جراحة المَجازَة القلبية الرئويَّة
فرفرية قلَّة الصفيحات الخثاريَّة
مُتَلاَزِمَةُ انحِلاَلِ الدَّمِ-اليوريميَّة Hemolytic-uremic syndrome
بيلة الهيمُوغلُوبين الليلية الانتيابيَّة أو بيلة الهيموغلوبين البرديَّة الانتيابيَّة
بعض اللقاحات، مثل لقاحات الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، والأنفلونزا، والتهاب الكبد B، وكوفيد -19