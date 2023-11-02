أسباب اضطرابات التنسيق
الأنماط
أمثلة
الاضطرابات التي تؤثِّر في بنية المخيخ
العيوب الخَلقية في المخيخ
النزف في المخيخ
الأورام في المخيخ، خُصوصًا عند الأطفال
إصابات الرأس (مُتكررة)
السكتات التي تؤثِّر في المخيخ
التَنَكُّس المُخَيخِيّ دون الحاد subacute cerebellar degeneration
اضطرابات وراثية
رَنَحُ تَوَسُّع الشُّعَيرات Ataxia-telangiectasia
اضطرابات أُخرى
الدَّاءُ البَطنِيّ Celiac disease
ضَربَة الحَرارَة Heatstroke أو الحمى الشديدة جداً
الأدوية والمواد السمية الأخرى
استخدام الكحول (المفرط والمُطول)
الأدوية المُضادة للاختلاج، مثل الفينيتوين، خُصوصًا بجرعاتٍ عالية ولفتراتٍ طويلةٍ
المعادن الثقيلة مثل الزئبق أو الرصاص
ليثيُوم Lithium
المهدئات (مثل البنزوديازيبينات) بجرعاتٍ عالية