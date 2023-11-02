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أسباب اضطرابات التنسيق

الأنماط

أمثلة

الاضطرابات التي تؤثِّر في بنية المخيخ

العيوب الخَلقية في المخيخ

النزف في المخيخ

الأورام في المخيخ، خُصوصًا عند الأطفال

إصابات الرأس (مُتكررة)

السكتات التي تؤثِّر في المخيخ

التَنَكُّس المُخَيخِيّ دون الحاد subacute cerebellar degeneration

اضطرابات وراثية

رَنَحُ تَوَسُّع الشُّعَيرات Ataxia-telangiectasia

رنح فريدريخ

الرَنَح النُخاعِيٌّ مُخَيخِي المَنشَأ

اضطرابات أُخرى

الدَّاءُ البَطنِيّ Celiac disease

إصابة الرأس

ضَربَة الحَرارَة Heatstroke أو الحمى الشديدة جداً

قصور الدرقية Hypothyroidism

التصلُّب المتعدِّد

الضُمور الجهازي المتعدِّد

نقص فيتامين E

الأدوية والمواد السمية الأخرى

استخدام الكحول (المفرط والمُطول)

الأدوية المُضادة للاختلاج، مثل الفينيتوين، خُصوصًا بجرعاتٍ عالية ولفتراتٍ طويلةٍ

أحادي أُكسيدِ الكَربُون

المعادن الثقيلة مثل الزئبق أو الرصاص

ليثيُوم Lithium

المهدئات (مثل البنزوديازيبينات) بجرعاتٍ عالية

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