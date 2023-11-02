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وحمات خمرية على الوجه

وحمات خمرية على الوجه

تُظهر هذه الصورة طفلاً مصابًا بوحمات خمرية على الوجه.

© Springer Science+Business Media