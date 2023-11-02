honeypot link
skip to main content
أدلة MSD
إصدار المُستخدِم
موضوعات صحية
الحياة الصحية
الأعراض
الحالات الطارئة
الموارد
التعليق
حول
موضوعات صحية
الحياة الصحية
الصفحة الرئيسية
/
الصور
/
وحمات خمرية على الوجه
/
وحمات خمرية على الوجه
تُظهر هذه الصورة طفلاً مصابًا بوحمات خمرية على الوجه.
© Springer Science+Business Media
في هذه الموضوعات
حقائق سريعة: مُتلازمة ستيرج ويبر
حقائق سريعة: الوَحمات الخمريَّة
الوحماتُ الخمريَّة
مُتلازمة ستيرج ويبر
الوَحَمات الشَّائعة والعلامات الجلديَّة البسيطة عندَ حديثي الولادة