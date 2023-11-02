دورة حياة دودة الشعرينة المدورة
1.يمكن لبعض الحيوانات التي تُشكل مصدرًا غذائيًا لحيوانات أخرى (مثل الخنازير) أو الحيوانات التي تفترس حيوانات أخرى (مثل الدببة، أو الثعالب، أو الخنازير البرية) أن تلتقط العدوى بالشعرينة إذا التهمت طعامًا يحتوي على كيسات الشعرينة.قد يُصاب الإنسان بالعدوى عند تناول لحوم الحيوانات المصابة إذا كانت نيئة، أو غير مطهية أو غير معالجة بشكل كافٍ.
2.تقوم الإنزيمات المَعِدية بتفكيك الكيسات، فتخرج منها اليرقات وتصل إلى الأمعاء الدقيقة.تقوم هذه اليرقات بغزو مخاطية الأمعاء.
3.وفي الأمعاء، تتحول اليرقات إلى ديدان بالغة.
4.وبعد أسبوع واحد، تقوم إناث الديدان بإنتاج يرقات تنتقل إلى العضلات حيث تُشكل كيسات.
5.وتستمر دورة الحياة عندما تقوم حيوانات أخرى بافتراس الحيوان الذي تحتوي عضلاته على تلك الكيسات.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا