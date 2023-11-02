1.يمكن لبعض الحيوانات التي تُشكل مصدرًا غذائيًا لحيوانات أخرى (مثل الخنازير) أو الحيوانات التي تفترس حيوانات أخرى (مثل الدببة، أو الثعالب، أو الخنازير البرية) أن تلتقط العدوى بالشعرينة إذا التهمت طعامًا يحتوي على كيسات الشعرينة.قد يُصاب الإنسان بالعدوى عند تناول لحوم الحيوانات المصابة إذا كانت نيئة، أو غير مطهية أو غير معالجة بشكل كافٍ.